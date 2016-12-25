25.12.2016 19:27:46

'Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni' yapıldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, 'Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Kötümserliği yer yok' dedi.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Kötümserliği yer yok' dedi.Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni', Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.Şimşek, törende yaptığı konuşmada, bütün sanayicilerin hepsinin birer kahraman olduğunu ifade ederek, ödül alan ve almayan herkesi hizmetlerinden dolayı tebrik etti.'Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama asla ve asla kötümserliğe gerek yok. Çünkü ülkenin geleceği parlak. Bu süreçten başarıyla çıkacağız' diyen Şimşek, Türkiye'nin 2008 ekonomik küresel krizine, AB borç krizine ve Ortadoğu krizine rağmen ayakta ve güçlü şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.Terör olaylarına ve 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkati çeken Şimşek, "Bütün bu şoklara rağmen kötümser olamayız. Türkiye ekonomisi dirençlidir, temelleri sağlamdır" diye konuştu.Milletin desteğini arkasına alan, milli iradeye dayalı güçlü bir hükümet olduğunun altını çizen Şimşek, siyasi istikrarın çok önemli olduğunu vurguladı.Hükümetin ekonomiye yönelik aldığı kararlar ve desteklerden bahseden Şimşek, ülkenin ihracat ve katma değer zincirini yukarı çıkarma seferberliğine ihtiyacı olduğunu da bildirdi. Şimşek, 'Sanayicimiz artık ihracatı ikinci bir alan olarak görmemeli. İhracat, üretimin uzantısı olmalıdır. Bir şekilde ihracat yapın ne istiyorsanız size destek verelim. İkinci seferberlik, katma değer zincirinde yukarı çıkarmamız lazım. Sizin bu ruhla hareket etmeniz, seferberlik anlayışıyla Gaziantep'ten başlayarak bu dönüşümü sağlamamız lazım. Gaziantep artık orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırımı yapmalı' şeklinde konuştu.Dünyadan ve uluslararası normlardan kopmadıklarını belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Biz piyasa ekonomisi normlarını uygulamaya, küresel normlara uymaya, AB ile entegrasyona devam edeceğiz' dedi.Bakan Tüfenkci: "Önünüzü açacağız"Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de konuşmasında, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde Gaziantep sanayicisinin başarısının taçlandırıldığı bu programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Tüfenkci,'Gaziantep'i dünyanın gözbebeği şehri yapan sizlersiniz. Girişimci ruhunuzdur. Sanayicilerin en büyük motivasyonu paradan da öte üretmektir, ürettiğini satmaktır. Sizlerin girişimci ruhu bölge için hem Türkiye için örnektir. Sizler Kurtuluş Savaşı'nda her türlü zorluğa karşı kahramanca mücadele eden kahraman Anteplilerin torunlarısınız. Dolayısıyla siz zorlu mücadelelerin adamısınız. Bizler sizin önünüzü açarak, sürekli yanınızda olarak bu mücadeleyi başarıya erdiririz" şeklinde konuştu.Hükümetin, açıkladığı paketler ve verdiği teşviklerle reel sektörün önünü açmak istediğini belirten Tüfenkci, "Türkiye'nin üreterek büyümesi, reel sektöre dayanarak büyümesi lazım. Sizler çalışacaksınız, bizler sıkıntılara düştüğünüz noktalarda önünüzü açacağız inşallah. Karamsarlığa gerek yok, Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Bu ülkeye inananlar, üretenlerle berber daha da büyüyeceğiz, rekabette dünyada daha iyi noktalara geleceğiz' dedi.TOBB Başkanı: "Moral bulmak isteyen Gaziantep'e gelsin"Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tüm şehitlerimize rahmet dilerken, "Gaziantep vatanperverliğini 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bir kez daha gösterdi, iş dünyası olarak ilk tepkiyi veren kuruluşlar arasında bizler vardık, devletimizin şehit aileleri için açtığı yardım kampanyasına en büyük katkıyı iş dünyası camiası olarak bizler yaptık ve Gaziantep burada büyük bir rekora ulaştı' şeklinde konuştu.Gaziantep'in ülkenin parlayan yıldızı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, beşinci büyük ekonomiye sahip şehrin cazibe merkezi olduğuna, sanayide, ihracatta başarılarına dikkat çekerken, "Ne zor şartlarda neyi başarabileceğini görmek isteyen, moral bulmak isteyen Gaziantep'e gelsin' ifadelerini kullandı.Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin geleceğinden çok umutlu olduğunu belirterek, 'Allah, bu millete müthiş girişimci ruh vermiş. Devletten tek isteğimiz önümüzü açın, rakiplerimizle eşit şartlara getirin. Biz ülkemizi, milletimizi dünyaya yaraşır noktaya getiririz' dedi.73 firmaya ödül verildiKonuşmaların ardından, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kurulusu ve ikinci 500 büyük sanayi kurulusu arasına giren GSO üyesi firmaların yani sıra 'TÜBITAK ve KOSGEB kategorilerinde Ar-Ge', 'En Fazla Patent Başvuruşu Yapan Firmalar', 'En Fazla Tasarım Başvuruşu Yapan Firmalar', 'En Fazla Marka Başvuruşu Yapan Firmalar', 'En Fazla Faydalı Model Başvuruşu Yapan Firmalar' kategorilerinde 73 firmaya ödülleri dağıtıldı.GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoglu ile birlikte Başbakan Yardımcısı Mehmet Simsek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Abdulkadir Yüksel, Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan ve Ümit Özdağ ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Sahin, TOBB Başkanı Rıfat Hisarciklioglu, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoglu ödülleri takdim etti.GSO Başkanları Topçuoğlu ve Konukoğlu'nun, Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na hediyelerini sunmasının ardından tören, ödül alan firmaların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.