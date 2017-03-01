01.03.2017 15:02:34

Gaziantep'in Şubat ihracatı açıklandı

Gaziantep'ten, Şubat ayında yüzde 2 oranında düşüşle 520 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

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Gaziantep'ten, Şubat ayında yüzde 2 oranında düşüşle 520 milyon dolarlık ihracat yapıldı.İhracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep'in bu yıl Şubat ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 oranında gerileyerek 520 milyon 72 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. En fazla ihracat yapan 5. il konumunu koruduklarını hatırlatan Konukoğlu, şöyle devam etti:"Ocak-Şubat dönemi dikkate alındığında ise Gaziantep ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında artarak 1 milyar 13 milyon 680 bin dolara yükseldi. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde 957 milyon 510 bin dolar değerinde ihracat yapmıştık."İhracatçıların gelecek adına umutlarını koruduğunu ifade eden Konukoğlu, "Şubat ayını, geçen yıla göre 1 iş günü eksik olmasının etkisiyle düşüşle kapattık. Ancak artış trendini yakalamak ve sürekli kılmak en büyük temennimiz. İhracatçılarımız bu doğrultuda bütün dünya pazarlarını mercek altında tutmaya devam edecek" dedi."İhracatçılara verilen yeni destekler önemli"İhracatın, Türkiye'nin büyümesinde önemli pay aldığını ve cari açığın en güçlü ilacı olduğunu, bu nedenle ihracatçılara önemli görevler düştüğünü anlatan GSO Başkanı Konukoğlu, ekonomiye daha fazla katkı sunmak için çalıştıklarını ifade etti. Konukoğlu, hükumetin piyasaları rahatlatan bazı tedbirleri yürürlüğe koyması ve yeşil pasaport uygulamasının yanında ekonominin yapı taşı KOBİ'lere faizsiz kredi vermesi ve Eximbank'ın kredi desteğinin artmasının ihracatçının finansman sorununun giderilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.Firmalara yurt dışı temaslarını artırmaları ve yeni pazarlara açılmalarını tavsiye eden Konukoğlu, "Ekonominin mevcut istikrarlı yapısını muhafaza etmek için bütün aktörlere önemli görevler düşmektedir. Ocak ayında yüzde 16 ihracat artışıyla yeni yıla güzel başlangıç yapan Gaziantep, inşallah önümüzdeki aylarda da artış göstererek ihracat yolculuğunu emin adımlarla sürdürecektir. Her şeye rağmen üretmeye, istihdam etmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.