08.02.2017 11:03:16

Gaziantep'in 19 Gıda devi 'Dubai Gulfood 2017 Fuarı'na gidiyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Altunkaya, '2017 yılında dünyanın birçok ülkesinde açılacak olan uluslararası gıda fuarlara katılacağız'dedi. Türkiye'den 154 markanın katılacağı 'Dubai Gulfood 2017 Fuarı'nda Gaziantepli 19 gıda markası yer alacak.

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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Altunkaya, "2017 yılında dünyanın birçok ülkesinde açılacak olan uluslararası gıda fuarlara katılacağız"dedi. Türkiye'den 154 markanın katılacağı "Dubai Gulfood 2017 Fuarı"nda Gaziantepli 19 gıda markası yer alacak.Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, bu yıl içerisinde dünyanın birçok ülkesinde fuarlara katılacaklarını belirterek Ocak ayında gerçekleştirilen ihracat rakamının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Altunkaya, "İhracatta hedeflerimizi yakalayabilmemiz için belirlediğimiz yol haritası çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocak 2017 ihracat rakamımız bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 25.5'lik artışla 178 milyon 802 bin dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılı ihracat rakamımız ise 2 milyar 27 milyon 578 bin dolar olarak gerçekleşmişti. 2017 yılında bu rakamların üzerinde bir hedef ön görüyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için gerek ülke bazlı tanıtımlar gerekse uluslararsı gıda fuarları bizler için büyük önem taşıyor" dedi.Uluslararası fuarların sadece ürünlerin pazarlandığı mecralar olmadığına dikkati çeken Altunkaya, "Uluslararası fuarlar, Türkiye'nin tanıtımına önemli destek sağlayan organizasyonlardır. 2017 yılında dünyanın birçok ülkesinde açılacak fuarlara katılacağız" şeklinde konuştu.Dubai'de düzenlenecek "Dubai Gulfood 2017 Fuarı"na değinen Altunkaya, fuarın 26 Şubat'ta açılacağını ve 2 Mart'ta kapanacağını söyledi. Bu fuara birlik olarak çıkarma yapacaklarını ifade eden Altunkaya, Makarna Bulgur Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu'nun fuarda stant açacağını belirterek, fuara Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin de birer heyetle katılacağını dile getirdi.Uluslararası fuarların ürünlerin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttırmak için önemli olduğuna dikkati çeken Altunkaya,"2017 yılının en büyük uluslararası gıda fuarlarından biri olan 'Dubai Gulfood 2017'ye Gaziantep'ten 19 firma katılacak. Türkiye genelinden de 154 markanın stant açacağı fuar, dünyanın en önemli gıda fuarlarından biri olarak değerlendiriliyor. Dünya genelinde 87 ülkeden binlerce markanın katılacağı fuar sektörel gelişimlerin gözlenebilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak fuara birer heyetle katılacağız. Makarna Bulgur Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu da fuarda stant açacak. Grup üyelerimiz diğer fuarlarda olduğu gibi bu fuarda da yöresel yemeklerimizi konuklara ikram edecektir. Söz konusu fuarlar sadece ürünlerimizin tanıtımı ve pazarlanması için değil aynı zamanda Türkiye'nin de tanıtımı için büyük önem taşımaktadır. Gaziantepli 19 gıda markasının stant açacağı fuarın başarılı geçmesini diliyorum" diye konuştu.Altunkaya, Dubai Dünya Ticaret Merkezinde 26 Şubat ile 2 Mart arasında gerçekleştirilecek fuara bu yıl 87 ülkeden 4 bin 200 şirketin katılacağını ve fuar alanının 119 bin 398 metrekarelik dev yapısıyla dünyanın en büyük gıda fuarlarından birisi olduğunu sözlerine ekledi.