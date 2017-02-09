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Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Gaziantepli bilgisayar devini ağırladı
09.02.2017 20:06:16

Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Gaziantepli bilgisayar devini ağırladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (GGK), geleneksel tecrübe paylaşım toplantısında Casper Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Gaziantepli Altan Aras Fakılı'yı ağırladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (GGK), geleneksel tecrübe paylaşım toplantısında Casper Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Gaziantepli Altan Aras Fakılı'yı ağırladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, yaptığı konuşmada tecrübe paylaşım toplantılarının sadece genç girişimcilere değil kendilerine de çok şey kattığını belirterek, "Bu toplantılar sadece gençlerin değil bizlerin de ufkunu açıyor. Konusunda uzman, başarı öyküleri yazmış isimlerden bizler de yeni yeni şeyler öğreniyoruz" dedi.

Geleceğin katma değer üretebilmekten geçtiğine vurgu yapan Hıdıroğlu, "Kentimizin başarısının kalitesini artırarak sürdürülebilir kılmak için, yaşam kalitesini artırabilmek için, kalkınma için değer yaratmamız, fark yaratmamız gerekiyor. Bunu da siz gençlerle başaracağız. Onun için şehrimiz için bir gurur olan Sayın Fakılı'nın başarı öyküsünden kendinize dersler çıkarmalısınız" şeklinde konuştu.

Hıdıroğlu gençlere, "Yaptığınız işte heyecanınızı kaybetmeyin ve işinizi aşkla yapın" tavsiyesinde bulundu.

Gaziantep GGK İcra Komitesi Başkanı İbrahim Yetkinşekerci de dünyanın 4. sanayi devrimine girdiğine vurgu yaparak, "Artık dünyada konuşulan Endüstri 4.0. Ülke olarak, şehir olarak artık katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve ihracatına yönelmekten başka çaremiz yok. Gençler olarak bu sürece uyum sağlayarak, icatlar çıkarıp, geçmişteki tecrübeleri de kulağımıza küpe yapıp, ülkemiz ve geleceğimiz için fark yaratarak çalışmamız gerekmektedir. Bu bağlamda bugün Sayın Fakılı'dan öğrendiklerimizi bir sonraki gün bakış açımızda yarattığı olumlu değişiklerden istifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2017 yılında uygulamayı planladıkları projeden de bahseden Yetkinşekerci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle girişimci gençlere yönelik girişimci merkezi kurulacağı müjdesini verdi. Yetkinşekerci, "Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliğinde girişimci gençlerimize yönelik bir Girişimcilik Kuluçka Merkezi kurulması konusunda çalışıyoruz. Merkez, girişimcilerin fikirlerini danışmanlar eşliğinde geliştirebilecekleri, ücretsiz ofis imkanlarından faydalanabilecekleri ve gerektiğinde 'melek yatırımcılar'la bir araya gelebilecekleri bir ortam sunmayı amaçlamaktadır" ifadesini kullandı.

Casper Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aras Fakılı da yaptığı sunumda, "Bir hayalim vardı ve o hayalin peşinden koştum" diyerek gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu. Fakılı, "İş adamı nasıl olunur? Bir şirket en iyi şekilde nasıl yönetilir? Bu konularda bir eğitim görmedim. Öyle strateji kitapları falan da okumadım. Bunun yerine tarih kitapları okumayı tercih ettim. O kitaplarda her şey vardır, iş vardır, hayat vardır, tecrübe vardır, strateji vardır. Tarih tekrar eder ve size bir şeyler öğretir. 28 yıllık iş hayatım boyunca binlerce toplantıya girdim ve bütün dünyadan insanları tanıdım. Ve birçok yabancı şirketi inceleyerek, kendi şirketimi ona göre yönetmeye çalıştım. Ben eğitim almadım anacak fırsatınız varsa kesinlikle eğitim alın, daha kolay olur" diye konuştu.

Gaziantep GGK Tecrübe Paylaşım toplantısına GGK üyelerinin yanısıra GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, GGK Onursal Başkanı Cengiz Konukoğlu Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, GTO Başkan Yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, Sayman Üye Sami Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Özgüler, Murat Karakaş, Mustafa Zor, Bülent Evyapan, İnşaat Mühendisleri Odası TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ve üyeleri de katıldı.

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