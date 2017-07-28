29.07.2017 01:13:17

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne terör saldırısı davası!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan ve 3 polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili davada ara karar açıklandı.

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlediği, 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 60'ı tutuklu 110 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara karar açıkladı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde pazartesi günü görülmeye başlanılan davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanıkların savunmalarının dinlenilmesine devam edildi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkeme salonuna bağlanan sanık Mehmet Mustafa Çevik, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Pekşen, Çevik'e, örgütün sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın polisin operasyonu sırasında üzerindeki bombayı patlattığı evde yapılan incelemede bir poşette parmak izine rastlandığını hatırlattı. Çevik, parmak izinin kendisine ait olmadığını, Durmaz'ın üzerindeki bombayı patlattığı tarihte cezaevinde olduğunu öne sürdü.

Örgütün sözde "Gaziantep emiri" Ercan Çapkın'ın tutuklanmasının ardından yerine geçtiği öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Emin Çapkın'a da cezaevindeki ağabeyiyle telefon görüşmesinde şifreli olarak emniyet saldırısı talimatını aldığı yönündeki iddialar soruldu. Çapkın, suçsuz olduğunu söyledi.

Duruşmada, Yunus Durmaz'ın kardeşi olan tutuklu sanık Hacı Ali Durmaz'ın avukatı, mahkeme heyetine müdafilikten çekildiğini bildirdi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Savunmaların ardından ara karar açıklayan mahkeme heyeti, örgütün sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın eşinin de aralarında bulunduğu 38 zanlının adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Sanık Ahmet Zeytinci "ev hapsi"ne çarptırılırken, Hacı Ali Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İddianamede, sanıklardan 12'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye iştirak", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, diğerleri hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.