Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Kocaeli'de incelemelerde bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Kocaeli'de temas ve incelemelerde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Kocaeli'de temas ve incelemelerde bulundu.Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, sosyal, kültürel ve gençlik çalışmalarını içeren Bilim Merkezi, Film Platosu, Akademi Lise, Beyaz Kalpler ve Diriliş Kampı projelerini tanıttı. Bir gün boyunca Kocaeli'de ki projeleri gezerek Gaziantep'te ki çalışmalarını güçlendirecek adımlar atacağını belirten Şahin, "Kocaeli her alanda örnek işler çıkarıyor. Başkanımız İbrahim beyden Allah razı olsun" dedi.Temaslarına ilk olarak İSU ile başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha sonra Kocaeli Bilim Merkezine gezerek burada gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip etti. AK Parti Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu'nun da katıldığı temaslarda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gaziantep'ten gelen bürokratlar ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan'da hazır bulundu. Bilim Merkezinde kurulan düzenekleri, atölyeleri ve Avrupa'nın en büyük Kağıt Müzesi'ni gezen Şahin ve beraberindekiler, yetkililerden detaylı bir sunumda aldı.Bilim Merkezi'nde ki çalışmalarının ardından Akademi Lisesine geçen Başkan Fatma Şahin, değerler eğitimini anlatacak eğitim kadrosuna da Başkan Karaosmanoğlu ile birlikte konuk oldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi tarafından verilen bilgilendirme sonrası, Akademi Lisesi'nin hayata geçtiği alanda da incelemelerde bulunan Şahin, değerler eğitiminin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu da dile getirdi. En büyük kazancımız gençlerimizi hayata iyi yetiştirmektedir anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu'da, "Bedeniyle, ruhuyla ve çevresiyle uyumlu bir nesil istiyoruz. Bu pozitif enerjiyi ve güzellikleri yaşadığınız çevreye yaymalısınız. Bunu yapmazsanız kötü enerjiler gelir, toplumu da yok eder. Ahlak ve yüce değerler ne kadar hâkim olursa, toplumda o kadar kalkınma olur" açıklamasını yaptı.Pedagojik eğitimler ihmal edilmiyorGençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi'nin, Bilgi Evleri'nde çocuklarımıza ders veren öğretmenlerimize, "Değerler ve pedagojik eğitimlerini de vermeyi ihmal etmiyoruz" derken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal'da, "Öğretmenlerimiz her dersin sonunda değerler konusunda kısa bir eğitim verirken, aynı zamanda değerler eğitimini içeren ayrı bir dersimiz daha var" bilgilendirmesini yaptı. Eğitim kadrosunda ki kadın sayısının fazla olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Kocaeli Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu'da, "Bu durumdan dolayı çok memnun oldum. Zaten kadınlarımız her zaman eğitime ve gelişime istekli olmuşlardır" dedi.Kocaeli'nin modelleri Gaziantep'e uyarlayacağızAkademisinde pedagojik ve değerler eğitimi alan öğretmenlerle bir araya gelmesinde, yapılan her çalışmanın insanımız için olduğunun altını çizen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 yıl önce insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla yola çıktık. Bunun en önemli uygulayıcısı da belediyeler yani yerel yönetimlerdir. Kalkınma ve demokrasi de yerelde başlıyor zaten. Gaziantep'te ki çalışmalarımızda sosyal ve kültürel alanı merkeze koyduk. Çocuk, kadın ve ailelere ulaşmada çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Tabi bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Bey'in çok ciddi bir geçmişi var. Örnek model projeleri var. O yüzden zamanı iyi yönetmek adına da denenmişi denemenin manası da yok. Etken analizleri yapılmış modelleri alarak Gaziantep'te ki çalışmalarımıza değer katacağız" şeklinde konuştu."Değerler eğitimi üzerinde sistematik çalışacağız"Ekibiyle birlikte Kocaeli'de ki temaslarından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Şahin, "Sosyal projelerin önemli olduğu ve kentimizde de 400 bin mültecinin yaşadığı bir kentin belediye başkanıyım. Bu misafirlerimiz için değerler eğitime üzerinde sistematik çalışma koymamız gerekiyor. Dünya kentimizde ki bu gelişmeyi ve büyümeyi anlayamıyorlar. Sizlerin aldığını bu değerler eğitiminin önemi işte tamda burada duruyor. Yerel yönetimler tarafından geçmişte büyük çınar ağaçları için tohumlar ekildi. Bu alanda çalışmalıyız. Hep birlikte bunun meyvelerini görüyoruz. Kocaeli her alanda olduğu gibi, sosyal, kültürel, gençlik ve spor alanında örnek işler çıkarıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Karaosmanoğlu "Bulunduğunuz yerin güneşi olmalısınız"Akademi Lisesinde ki incelemede eğitimcilere seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bulunduğunuz yerin güneşi olmalısınız. Sizler de enerji olmazsa çocuklara bir şey veremezsiniz. Maneviyatı güçlü, bilgi ve donanımı fazla nesil için derdiniz olmalıdır. Sizlere güveniyoruz. Allah için büyük sorumluluğunuz var. Dünyayı değiştirmek, ıslah etmek ve kötülükleri ortadan kaldırmak, bu eğitim çalışmalarıyla olur. Benim çalışmamla ne olur denmemelidir. Küçük çalışmalar dalga dalga iyilikleri yayar. Sanatı, erdemi ve üstün değerleri yaşayarak öğreteceğiz" dedi.Şahin, "Kocaeli öncü bir kentimizdir"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ayrıca, Kocaeli sosyal ve birçok alanda öncü bir kentimizdir hatırlatması da yaparken, "Her şey insanımız için. Kültürel ve sosyal alanlarda ki çalışmaları artırma gayreti içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın döneminde başlayan bu sosyal projeler, kendi insanımızın ve şimdilerde de misafirlerimizin uyumu için devam ettiriyoruz. İbrahim Başkanımıza bize verdiği destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz güzel bir aileyiz, güzel bir ülkeyiz. Zorlukları hep beraber dayanışma içerisinde aşacağız. Çok zor bir 2016 geçirdik. 2017'nin daha iyi olması için çok sıkı çalışacağız. İyi projeler üretmemiz lazım, çünkü her şey insanla başlıyor. Değerler eğitimde işte tam da budur. İyi insanlara ihtiyacımız var. Sosyal ve kültürel alanda yapacağımız çok işimiz var" diyerek sözlerini tamamladı" diyerek sözlerini tamamladı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberinde ki heyet, daha sonra Beyaz Kalpler, Diriliş Kampı ve Gebze'de pilot bölge olarak başlayan "Evden Okula, Haydi Anneler Spora" projesinin merkezinde de inceleme yaptı. Beyaz Kalpler Projesinin detayları hakkında bir sunum alan Şahin, eğitim alan öğrencilerle de bir araya geldi. Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Bekir Köksal'ın da hazır bulunduğu incelemede, Şahin'e öğrencilerin yaptığı el sanatları çalışmasını, Başkan Karaosmanoğlu hediye etti.