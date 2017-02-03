03.02.2017 18:47:37

Gaziantep Basketbol seriyi sürdürme peşinde

Spor Toto Basketbol Lig'in 17. haftasında Gaziantep Basketbol yarın konuk olacağı İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'yı yenerek 7 maçlık galibiyet serisini s

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Spor Toto Basketbol Lig'in 17. haftasında Gaziantep Basketbol yarın konuk olacağı İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'yı yenerek 7 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor.Spor Toto Basketbol Lig ekibi Gaziantep Basketbol iyi giden çıkışını yarın oynanacak Pınar Karşıyaka'yı yenerek sürdürmek istiyor. Ligde ve Avrupa'da art arda oynadığı 7 maçtan da galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindiren kırmızı-siyahlı takım yarın oynanacak olan zorlu Pınar Karşıyaka engelini kayıpsız geçerek seriyi 8 maça çıkarmak istiyor.LİGDE 8. RANDEVUSpor Toto Basketbol'da yarın Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak Gaziantep Basketbol'da rakibiyle ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. Ligde daha önce 7. kez karşı karşıya gelen iki takımda ev sahibi Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğü göze çarpıyor. Yeşil-kırmızılı ekip rakibiyle evinde oynadığı 3 maçtan sadece 1'inde mağlup olurken, konuk Gaziantep ekibin İzmir oynanan maçlarda galibiyeti bulunmuyor.Pınar Karşıyak-Gaziantep Basketbol, Spor Toto Basketbol Lig'in 17. hafta mücadelesi yarın saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.(Kazım Uzunöz /İHA)