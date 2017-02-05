05.02.2017 15:41:18

Gaziantep Basketbol galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol oynadığı son 8 maçta da yenilgi yüzü görmeyerek galibiyet serisini 8'e çıkardı.

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Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol oynadığı son 8 maçta da yenilgi yüzü görmeyerek galibiyet serisini 8'e çıkardı.Ligde ve Avrupa'da başarılı performansıyla göz dolduran Gaziantep Basketbol ligde ve Avrupa'daki yenilmezlik serisini toplam 8'e çıkardı. Ligde oynadığı ilk 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Gaziantep ekibi İzmir'de oynadığı Best Balıkesir maçını kazanarak galibiyet serisini başlatmış ve üst üste 5 karşılaşmadan da zaferle ayrılmıştı.Gaziantep Basketbol, Avrupa'da ise son 3 müsabakada aldığı galibiyetle uluslararası arenada da 3 maçlık seri yakaladı.Avrupa'da oynadığı son 6 maçta ise sadece bir mağlubiyeti bulunan Gaziantep Basketbol'un ligde ve Avrupa müsabakalarında karşılaştığı takımlar ile sonuçları şöyle:Gaziantep Basketbol - Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 93-69Muratbey Uşak - Gaziantep Basketbol: 82-87Gaziantep Basketbol - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 62-61Gaziantep Basketbol - Yeşilgiresun Belediyespor: 78-71Pınar Karşıyaka - Gaziantep Basketbol: 79-92Södertalje Kings - Gaziantep Basketbol: 51-93Gaziantep Basketbol - BC Mureş: 100-79Gaziantep Basketbol - Elan Chalon: 92-80.