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Gaziantep Arena'da ilklerin gecesi
15.01.2017 18:55:17

Gaziantep Arena'da ilklerin gecesi

Gaziantep Arena, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Gaziantepspor-Antalyaspor mücadelesi ile hizmete girdi.

Gaziantep Arena, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Gaziantepspor-Antalyaspor mücadelesi ile hizmete girdi.

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'un Antalyaspor ile yaptığı maçla hizmete giren Gaziantep Arena'da ilk golü Antalyaspor futbolcusu Mbilla attı. Müsabakanın 24. dakikasında topu filelere gönderen Kamerunlu yıldız, böylece Gaziantep Arena'da ilk golü atan futbolcu olarak kayıtlara geçti. Mbilla'ya gol pasını veren Campos da yeni stattaki ilk asisti yapan oyuncu oldu.

10 bin futbolsever izledi

Gaziantespor'u yeni stadı Gaziantep Arena'da karşılaştığı Antalyaspor karşılaşmasını 10 bin futbolsever izledi. Maçın son anına kadar bilet kuyruğuna giren kırmızı-siyahlı taraftarlar Gaziantep Arena'yı doldurdu.

Formalar dağıtıldı

Gaziantepspor yönetimi maç öncesi verdiği sözü tutarak, Gaziantep Arena'ya gelen taraftarlara orijinal Gaziantepspor forması dağıttı.

Gaziantep Arena ilk başlama vuruşu Antalyasporlu Eto'nun Mbilla ile paslaşmasıyla yapıldı.

Yeni statta diğer ilkler şöyle:

İlk kırmızı kart: Musa (Gazianteğspor)

İlk sarı kartlar: 39. dakika Chico (Antalyaspor), Musa (Gaziantepspor)

İlk şut: 2. dakika Muhammet Demir (Gaziantepspor)

İlk korner atışı: 5. dakika Campos (Antalya)

İlk faul yapan oyuncu: 1. dakika Charles (Antalyaspor)

İlk ofsayt: 52. dakika Musa (Gaziantepspor)

İlk taç atışı: 1. dakika Hıntum (Gaziantepspor)

İlk direkten dönen top: 33. dakika Musa Nizam (Gaziantepspor)
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