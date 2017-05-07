07.05.2017 17:08:00

Gazi Ferdi Çatal, tedavisinin ardından ilk kez baba ocağına geldi

Kayseri'de çarşı iznine giden askerlere yönelik yapılan hain terör saldırısında yaralanan ve bir bacağı kesilen gazi Ferdi Çatal, tedavisinin ardından ilk kez Kastamonu'ya gelerek baba ocağını ziyaret etti.

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Kayseri'de çarşı iznine giden askerlere yönelik yapılan hain terör saldırısında yaralanan ve bir bacağı kesilen gazi Ferdi Çatal, tedavisinin ardından ilk kez Kastamonu'ya gelerek baba ocağını ziyaret etti.Daday nüfusuna kayıtlı gazi Ferdi Çatal, PKK'lı teröristlerin geçtiğimiz yıl 17 Aralık'ta Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralandı. 14 askerin şehit olduğu saldırı ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan gazi Ferdi Çatal, 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra sağ bacağı kesildi. Kayseri'deki tedavisi tamamlanan Ferdi Çatal, tedavisinin ardından ilk kez memleketi Daday'a gelerek baba ocağını ziyaret etti. Gazi Ferdi Çatal'ı, baba ocağında Daday Kaymakamı Ahmet Özdemir, Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Ali Sayar, İlçe Müftüsü İsmail Çakır, SYDV Müdürü Huriye Yılmaz ile mütevelli heyeti üyeleri ve vatandaşlar karşıladı. Köy girişinde karşılanan gazi Ferdi Çatal'a Daday Kaymakamı Ahmet Özdemir, üç kez öptüğü Türk bayrağını verdi. Gazi Ferdi Çatal da, Türk bayrağını üç kez alnına getirerek teslim aldı.Protokol üyeleri, tedavisinin ardından ilk kez baba ocağına gelen Ferdi Çatal'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmazken gazi ile bir süre sohbet ettiler. Gazi Ferdi Çatal'a 'geçmiş olsun' dileklerinde de bulunan protokol üyeleri, Çatal'ı baba ocağında bırakarak köyden ayrıldı.Gazi Ferdi Çatal, saldırının yaşandığı günden bu tarafa kendisini yalnız bırakmayan herkese ve bugün buraya gelerek kendini mutlu eden başta Kaymakam Ahmet Özdemir olmak üzere Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a ve beraberindeki tüm protokol üyelerine teşekkür etti.