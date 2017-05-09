09.05.2017 15:51:56

Gazi'de 'Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele Ruhu' Paneli

Gazi Eğitim Fakültesi 90. yıl etkinlikleri kapsamında, 'Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele Ruhu' konulu bir panel düzenledi.

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Gazi Eğitim Fakültesi 90. yıl etkinlikleri kapsamında, 'Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele Ruhu' konulu bir panel düzenledi.Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelin açılış konuşmasını Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Selvi yaptı. Prof. Dr. Selvi, Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Çanakkale destanı yalnızca kazanılmış bir zafer değil, aynı zamanda Türk milletinin tüm dünyaya milli mücadele ruhunu ispatladığı, en şerefli kahramanlık öyküsüdür. 102 yıldır Çanakkale için yazılan her destan, şiir, hikaye bir parça eksiktir aslında. Tarihin gördüğü en büyük tevhittir Çanakkale. Milli mücadele ruhunun temelini oluşturan da bu tevhittir. Öylesine büyük bir birlik ve beraberlik örneğidir ki Çanakkale, Türk milletinin istediğinde nasıl tek yürek olduğunun kanıtıdır. İnanmak ve kazanmak birlik olarak var olmaktır" ifadelerini kullandı.Program, Gazi Tıp Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Türk Halk Müziği Topluluğunun sunduğu müzik dinletisi ile devam etti. Solist Ömer Sami Sağancı'ya kemanda Kaan Beceren, bağlamada Eren Can Yıldız, ritim de Ali Şahin ve Duygu Güzelimdağ, bas gitarda ise Cem Güneri eşlik etti. Topuluk sırasıyla, Çanakkale Türküsü, Havada Bulut Yok, Ben Gidiyorum Rüştü Beyim Ağlama, Yemen Bizim Neyimize ve Mızıka Çalındı eserlerini seslendirdi.Müzik dinletisinin ardından ise Doç. Dr. Nejla Günay'ın yöneticiliğini yaptığı panele Prof. Dr. Hale Şıvgın, Dr. Levent Ünal ve Dr. Rezzan Ünal konuşmacı olarak katıldı.