03.03.2017 18:14:12

Gazetecilerin kura heyecanı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Toplu Konut İdaresi(TOKİ) işbirliğiyle kentteki gazeteciler için yapımına başlanılan dairelerin sahipleri çekilen kura ile belirlendi.

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Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Toplu Konut İdaresi(TOKİ) işbirliğiyle kentteki gazeteciler için yapımına başlanılan dairelerin sahipleri çekilen kura ile belirlendi.Gaziantep'in Beykent Mahallesi'nde kentteki gazeteciler için yapılan TOKİ konutlarında hak sahipleri çekilen kura ile belirlendi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile TOKİ işbirliğinde 32 dönüm alan üzerindeki 18 blok ve 350 daire olarak inşaa edilen dairelerin sahiplerinin belirlendiği kura çekiminde basın mensupları ve aileleri büyük heyecan yaşadı.Noter huzurunda 2+1 ve 3+1 olarak iki ayrı tipte inşa edilen daireler, kat ve bloklar belirlendi