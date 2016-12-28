SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Gazetecilere ücretsiz Check-up hizmeti
28.12.2016 19:53:39

Gazetecilere ücretsiz Check-up hizmeti

Mardin'de görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerine yönelik ücretsiz Check-up hizmeti sunuldu.

Mardin'de görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerine yönelik ücretsiz Check-up hizmeti sunuldu.

Mardin'de 2009 yılından beri sağlık alanında hizmet sunan Özel Mardin Park Hastanesi, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcilerine yönelik olarak ücretsiz Check-up hizmeti verdi.

Hastanenin Halkla İlişkiler Müdürü Sadrettin Sadioğlu tarafından karşılanan gazeteciler, ilgili tetkik ve muayeneye tabii tutuldu. Gazetecilerin zor ve meşakkatli bir görev yaptığına işaret eden Sadioğlu, "Halkın haber alma hakkını zor şartlar altında yerine getiren basın mensupları kamuoyunu gelişmelerden haberdar etme adına önemli bir kamu görevini yerine getiriyorlar. Mardin'de görev yapan basın mensuplarımızın sağlıklı bir bedene sahip olmaları ve bunu sosyal yaşamlarına da pozitif anlamda yansıtabilmeleri açısından kurumsal olarak bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedik. Mardin Park Hastanesi olarak; basın mensuplarımıza bu günümüzü ayırarak onları Check-up'tan geçirme kararı aldık. Misafirimiz olan gazetecilerimizi yöneticilerimizin şahsında bugün ağırlıyor olmaktan ve ilgili tetkikleri uyguluyor olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Check-up uygulamamızın sonunda çıkan tetkikler ve sonuçlar gösteriyor ki; Maşallah bütün gazetecilerimiz, tıpkı karakterleri gibi, sağlıklı bir beden ve bünyeye sahipler. Bütün gazetecilerimize bundan sonraki yaşamlarında da tıpkı bugünkü gibi sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Basın mensuplarımıza hastanemizin kapıları her zaman ardına kadar açıktır" diye konuştu.

Özel Mardin Park Hastanesi yetkililerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü, Gazetecilerin sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla yapılan Check-up uygulamasını takdirle karşıladıklarını söyledi. Üründü, "20 yıla aşkın süredir gazetecilik yapan bir meslek mensubu olarak ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaşıyor olmak şahsen beni de meslektaşlarımızı da mutlu etti. Biz gazeteciler, yoğun çalışma temposu nedeniyle, sağlık sorunlarımızı her zaman ihmal eder, öteleriz. Meslektaşlarımızda yoğun olarak, gözlerinde görme kaybı, boyun ve bel fıtığı rahatsızlığı, strese bağlı olarak da baş ağrıları sık karşılaşılan rahatsızlıkların başında geliyor. Bu rahatsızlıklarla ilgili teşhis ve belirtileri daha erken fark edilip, tedbir alınması için tıpkı bugün yapıldığı gibi; benzer uygulamaların bir takvime bağlanması ve rutin bir şekilde yürütülmesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

İstanbul'da iki günlük elektrik kesintisi
İstanbul'da iki günlük elektrik kesintisi
Avrupa yakasındaki 7 ilçede, 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.
28.12.2016 20:53:01
Podolski'ye müthiş ücret
Podolski'ye müthiş ücret
Çin Ligi ekiplerinden Evergrande'nin Podolski için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
28.12.2016 19:47:31
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 yükselişle 77.547,71 puandan tamamladı.
28.12.2016 18:35:10
Trabzonspor: Mehmet Ekici gidebilir
Trabzonspor: Mehmet Ekici gidebilir
Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor cephesinden çok sıcak bir açıklama geldi.
28.12.2016 17:45:40
Almanya'dan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması
Almanya'dan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Fischer 'Ülke çapında bir ateşkes sağlanacak olursa bunu memnuniyetle karşılarız' dedi.
28.12.2016 17:33:56
Kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacak
Kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Sosyal Hizmet Kanunu kapsamında, kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacağını bildirildi.
28.12.2016 17:30:43
İzmir'de kar bastırdı
İzmir'de kar bastırdı
Kar yağışı İzmir'in yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesine sebep oldu.
28.12.2016 17:29:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
'Esed görevi devredecek'
'Esed görevi devredecek'
'İstişhâd eylemleri artık haram...'
'İstişhâd eylemleri artık haram...'
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Esed'den özür dilemek için Şam'a gidiyorlar
Esed'den özür dilemek için Şam'a gidiyorlar
'Davutoğlu'nun gidişi durduk yere değildi'
'Davutoğlu'nun gidişi durduk yere değildi'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
Eski diplomat Kim'in nükleer planını açıkladı
Eski diplomat Kim'in nükleer planını açıkladı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Dağ çileği ve tatlı narda talep patlaması
Dağ çileği ve tatlı narda talep patlaması
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları