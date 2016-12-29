29.12.2016 10:28:12

Gazetecilerden; Kaymakam Deniz Pişkin'e 'Hayırlı Olsun' ziyareti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde görev yapan basın mensupları Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde görev yapan basın mensupları Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Kaymakamlık makamında yapılan ziyarete ulusal ve yerel gazete, ajans temsilcileri katıldı. Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret eden gazeteciler adına Sedat Ağacıkoğlu Kaymakam Pişkin'e yeni görevinde başarılar dileyerek ulusal ve yerel basın olarak yapılan haberlerde ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi diledi.Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin basın mensuplarının ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek ziyaretle ilgili kısa bir açıklamada bulundu. Kaymakam Pişkin ' Bende öğrencilik yıllarında basın kuruluşlarında muhabirlik yaptım ve bu tecrübeye sahibim. Haber paylaşımları ve kamuoyunun haberdar edilmesi noktalarında basının çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş olduğunu biliyorum. Kamuya hizmet anlayışı açısından habercilik mesleğini ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Basını haberdar etme ve tüm gelişmeleri kamuoyuyla paylaşma noktalarında bugüne kadar Kaymakam olarak görev yaptığı tüm yerlerde olduğu gibi, bundan sonra da Tosya Basınına elinden gelen desteği vereceğim' dedi.Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, basın mensuplarına yaptıkları işlerde kolaylık ve başarı dilediğini söyledi. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.