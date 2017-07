13.07.2017 09:32:58

Gazeteci Okay Gönensin hayatını kaybetti

Gazeteci Okay Gönensin'in bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Okay Gönensin sabah 04.30 sıralarında hayatını kaybetti. Okay Gönensin'in hayatını kaybettiğini gazeteci Hasan Cemal, Twitter'dan ''Sevgili Okay Gönensin'i bu sabaha karşı kaybettik, içim yanıyor. Gazeteci milletinin başı sağolsun'' sözleriyle duyurdu.