08.02.2017 15:41:25

Gazeteci Davut Çimen mezarı başında anıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2011 yılında sahibi olduğu gazetede çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden gazeteci Davut Çimen, ölümünün 6. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2011 yılında sahibi olduğu gazetede çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden gazeteci Davut Çimen, ölümünün 6. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.Davut Çimen'i Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri ve meslektaşları mezarı başında dualarla andı. Şırnak Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Sekvan Küden, meslektaşları adına kısa bir açıklama yaptı. Şırnak'ın ilk basın şehidinin Davut Çimen olduğunu belirten Küden, "Genç meslektaşımızı kaybetmemizin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen onun ölümü ile birlikte yaşadığımız acı hala tazeliğini koruyor. Davut Şırnak'taki gazetecilerden çok farklı bir kişiliğe sahipti. Her zaman daha ileriyi düşünen, gazetecilerin bir araya gelmesinde öncülük edip, gerek kişiliği gerekse gazeteci kimliği ile farklı bir kişiliğe sahip bir insandı. Ancak takdiri ilahi o şuan aramız da değil ama inanıyorum ki şuan bizim onun için okuduğumuz duaları ve güzel sözleri duyuyordur" dedi.Çimen'in arkadaşları daha sonra Tekser Mahallesindeki ailesini de ziyaret etti.