21.02.2017 19:06:23
Edinilen bilgilere göre, Cem Küçük'ün kardeşinin evine yapılan saldırı ile ilgili Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri H.K., Ş.Ö., C.N., E.B. ve M.C.Ç., isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları 18'den küçük olan 5 kişi Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet havalı tabanca ise incelenmek üzere kriminale gönderildi.
Gazeteci Cem Küçük'ün kardeşinin evine yönelik saldırıya 5 gözaltı
Gazeteci Cem Küçük'ün kardeşinin evine saldırı iddiası ile ilgili soruşturmada yaşları 18'den küçük 5 kişi gözaltına alındı.Gazeteci Cem Küçük'ün kardeşinin evine saldırı iddiası ile ilgili soruşturmada yaşları 18'den küçük 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Cem Küçük'ün kardeşinin evine yapılan saldırı ile ilgili Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri H.K., Ş.Ö., C.N., E.B. ve M.C.Ç., isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları 18'den küçük olan 5 kişi Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet havalı tabanca ise incelenmek üzere kriminale gönderildi.