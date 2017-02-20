20.02.2017 20:51:54

Gazeteci Cem Küçük'ün evine silahlı saldırı

Gazeteci Cem Küçük, Güngören'deki evine yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

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Gazeteci Cem Küçük, Güngören'deki evine yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.Twitter hesabından bir açıklama yapan Küçük, "Güngören'de bana ait olan ama kardeşimin ikamet ettiği ev 1 saat önce kurşunlandı. Pompalı silahla ateş edilmiş. Terörle mücadele ekipleri olay yeri incelemesi yapıyor. Camlar patlamış ve evin salonunda kurşun izleri var" dedi.