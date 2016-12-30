30.12.2016 15:31:26

Gazeteci Ahmet Şık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Yazdığı haber ve attığı tweetler nedeniyle dün gözaltına alınan Gazeteci Ahmet Şık 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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Yazdığı haber ve attığı tweetler nedeniyle dün gözaltına alınan Gazeteci Ahmet Şık "Örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında yazdığı haber ve attığı tweerlerden dolayı Gazeteci Ahmet Şık Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şık, savcının emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede savcı tarafından "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.Gazeteci Ahmet Şık'a sorgusu sırasında yazdığı bazı haberler ve attığı tweetlerin sorulduğu öğrenildi.