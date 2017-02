01.02.2017 13:42:24

Gazeteci Abdi İpekçi mezarı başında anıldı

Gazeteci Abdi İpekçi, öldürülmesinin 38'inci yılında sevenleri ve meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.

Gazeteci Abdi İpekçi, öldürülmesinin 38'inci yılında sevenleri ve meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.1979'da uğradığı silahlı saldırı sonrası yaşamını yitiren Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, ölümünün 38'inci yılında sevenleri ve meslektaşları tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Anmaya, kızı Nükhet İpekçi, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP eski Milletvekili Oktay Ekşi, Milliyet Gazetesi yazarı Doğan Heper, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Erinç ve merhumun bazı meslektaşları ile yakınları katıldı.Babasının mezarının başındaki anma merasimine katılan Nükhet İpekçi, "En ağır kayıplı yılda, bütün canları alınanları, saygıyla anıyorum. Ailelerine kuvvetler diliyorum. Düşmanlaştırılmış bir insan eliyle, kendilerinden kopartılan, o en sevdikleri kişiyi, on yirmi otuz kırk yıl sonra da hiç tükenmeyecek bir acıyla anacaklar. Biliyorum. Bu gün o suikastın yıl dönümü. Artık çok eski bir suikast. Kökeni öne sürerek düşmanlaştırma suikastlarıysa, yıllardır, hiç dinmiyor. Bu açıdan bakıldığında çok yeni, taptaze bir suikast. Hiç eskiyemiyor. Abdi ipekçi, bir anlamda, bu gün de aynı hedefte. Aynı ayrıştırıcı söyleme maruz bırakıyorlar. Kökeni işaret edip, düşman haline getirip, kolayca cinayetler işletenlerin ellerindeki ipler, hep sağlam kalıyor. Kimlerin kimleri, neden kullandığı hep açıklamasız kalıyor. Dava süreçlerinde hepimize oynayan oyunlar ise on yıllardır asla ortaya çıkarılmıyor, resmen açıklanmıyor. Bu kadar yıl geçtikçe katmanlar artıyor, kalınlaşıyor, ağırlaşıyor. Hatta ağartılıyor" dedi.Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde hazır bulunan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise Abdi İpekçi'nin ölümüne giden yolda perde gerisindeki isimlerin bulunmasını beklediklerini söyledi. Türenç, "Meslek ilkelerinin yaşatılması için, evrensel, çağdaş meslek kurallarının Türk basınına oturması için çok çaba harcadı. Demokrasi aşığıydı, sağduyunun sesiydi. Keşke öldürülmesiydi. Keşke o tetikçi bulundu ama geride kimler olduğunu hala bilmiyoruz. 38 yıldır bekliyoruz, beklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, mezarlıktaki anma töreninde yaptığı konuşmada, "Abdi İpekçi, gazeteciliğe çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Abdi İpekçi gazeteciliği eskidi diyen herkes herhalde bunu, bu hatalarını bugün fazlasıyla anlamışlardır. Halkın haber alma hakkı için çalışan ve muhabirlik kavramını yücelten bir meslek büyüğümüzü kaybetmiş olmamızın üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.Eski Basın Konseyi Başkanı ve eski CHP Milletvekili Oktay Ekşi de anma törenine katılan isimlerdendi. Merhum Abdi İpekçi'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde konuşan Ekşi, şunları kaydetti:"Sevgili Abdi İpekçi ile ben çalışma fırsatı bulamadım ama beraber çalışanlara her zaman gıpta ile baktığımı bunca yıl sonra da açıkça ifade etmekten zevk duyarım. Abdi İpekçi'yi hepimiz harbinde yatarken görüyoruz ama aslında burada bulunmamızda gösteriyor ki Abdi İpekçi halen bizim gönlümüzde, yüreğimizde, kafamızda aynı itibarla yaşamaktadır. Doğrusu merak ediyorum Abdi İpekçi burada kabrinde yatıyor. Onun o menfur cinayetle canını alan kişi hangi kuburda yaşıyor onu hepinizin idrakine bırakıyorum."Gazeteci Abdi İpekçi, öldürülmesinin 38'inci yılında düzenlenen anma töreni yaklaşık 1 saat sürdü.