26.07.2017 15:57:49

Gazete ve dergi sayısı azaldı

Gazete ve dergi sayısı 2016 yılında yüzde 7,9 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Buna göre; gazete ve dergi sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 7,9 azalarak 6 bin 265 oldu. Bu yayınların yüzde 59,7'sini dergiler oluşturdu.



Gazete ve dergilerin tirajı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 20 azaldı. Ülkemizde 2016 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 705 milyon 225 bin olup, bunun yüzde 94,1'ini gazeteler oluşturdu.



Yayımlanan gazetelerin yüzde 90,7'si yerel, yüzde 6,6'sı yaygın (ulusal), yüzde 2,6'sı ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise, yüzde 54,8'i yaygın (ulusal), yüzde 39,3'ü yerel, yüzde 5,8'i bölgesel yayın yaptı. Gazetelerin toplam tirajının yüzde 82'sini yaygın (ulusal), yüzde 16,5'ini yerel ve yüzde 1,5'ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 71,6'sını yaygın (ulusal), yüzde 24,3'ünü yerel ve yüzde 4'ünü bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.



Gazetelerin yüzde 30'u haftalık, yüzde 24'ü haftada iki-altı gün arası, yüzde 15,5'i günlük olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 23,8'i aylık, yüzde 21,2'si üç aylık, yüzde 15'i altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 90'ını günlük, yüzde 5,9'unu haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,3'ünü haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 56'sını aylık, yüzde 12,2'sini haftalık, yüzde 11,7'sini üç aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.



Yayınlanan gazetelerin yüzde 86,9'u siyasi/haber/güncel, yüzde 2,9'u sektörel/mesleki, yüzde 2,1'i yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 18,1'i sektörel/mesleki, yüzde 13,3'ü akademik, yüzde 7,6'sı eğitim/sınav içerikli yayımlandı.



Yayımlanan gazetelerin yüzde 12,8'i, dergilerin ise yüzde 9,2'si ek verdi.