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Gazete Manşetleri (05.02.2017)

Gazete Manşetleri (05.02.2017)

Gazete manşetleri bugün ne yazdı?





Gazete Manşetleri (05.02.2017)
Gazete Manşetleri (05.02.2017)
Gazete manşetleri bugün ne yazdı?
Arda Turan transfer rekoru kıracak!
Arda Turan transfer rekoru kıracak!
İspanya'nın ünlü kulübü Barcelona'da forma giyen milli yıldız Arda Turan'a Çin'den rekor transfer ücreti teklif edildi.
Nusret'tin Leonardo DiCaprio paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Nusret'tin Leonardo DiCaprio paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Nusret Gökçe, Nusr-et Dubai'ye gelen Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio'ya yemek servisi yaptı. Nusret'in paylaşımından sonra capsler de sosyal medyada yerini aldı. İşte onlardan bazıları...
3 Şubat 2017 gazete manşetleri
3 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Semizotunun faydaları nelerdir?
Semizotunun faydaları nelerdir?
Pek çok yerde yetişebilme özelliğine sahip olan semizotu tam bir şifa deposu. Özellikle kış aylarında tüketilen semizotunun faydası saymakla bitmiyor. İşte semizotunun hiç bilinmeyen faydaları...
Peygamber efendimizin değiştirdiği isimler
Peygamber efendimizin değiştirdiği isimler
Esmâ Bintu Ebî Bekr'İN (radıyallahu anhümâ) anlattığına göre; Peygamber efendimiz, bazı çocukların ismini değiştirmiştir. İşte o isimler...
Topuk çatlamasına dikkat! Ölümcül bir hastalığın belirtisi olabilir
Topuk çatlamasına dikkat! Ölümcül bir hastalığın belirtisi olabilir
Genelikle önemsenmeyen topuktaki çatlaklar ve yarıklar, yemek borusu kanserinin belirtisi olabilir!
2 Şubat 2017 gazete manşetleri
2 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Telefonu gece şarjda bırakmak piline zarar verir mi? İşte doğru bildiğimiz yanlışlar!
Telefonu gece şarjda bırakmak piline zarar verir mi? İşte doğru bildiğimiz yanlışlar!
Bazen insanlar arasında öyle yanlış bilgiler yayılır ki; bir süre sonra bunlar herkes tarafından tamamen doğru kabul edilmeye başlanır ve körü körüne inanılır. İşte toplumumuzda neredeyse duymayanın kalmadığı ama hiçbir gerçeklik payı olmayan yanlış bilgiler...
Meğer 'Orman Çocuğu' değilmiş!
Meğer 'Orman Çocuğu' değilmiş!
Jon Favreau tarafından yönetilen, Justin Marks tarafından yazılan fantezi macera filmi Orman Çocuğu'nun kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Bakın o sahneler nasıl çekilmiş...
1 Şubat 2017 gazete manşetleri
1 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu
İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları'nı açıkladı. 14 şehrin Türkiye sıralaması değişti. Hangi şehrin nüfusu ne oldu? İşte 81 ilin il il güncel nüfus rakamları...

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