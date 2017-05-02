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Gayrimenkul sektöründe Hindistan heyecanı
03.05.2017 11:11:08

Gayrimenkul sektöründe Hindistan heyecanı

Hindistan Başbakanı Modi'nin, 2022'ye kadar ülkede 50 milyon konut yapmayı planladıklarını belirterek, Türk müteahhitleriyle çalışmak istediklerini söylemesi, Türkiye gayrimenkul piyasasında heyecan yarattı- Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum:- 'Hindistan'da konut yapacak ülke sadece Türkiye olmayacak. Türkiye, diğer ülkelerle yarışacak ve bu yarışta her türlü avantajlı... Neticede bu iş yapıl

HANDAN GÜNEŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyaretinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, 2022'ye kadar ülkede 50 milyon konut yapmayı planladıklarını belirterek, Türk müteahhitleriyle çalışmak istediklerini söylemesi, gayrimenkul sektöründe heyecan yarattı.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip ülkesi Hindistan'daki yeni konut projelerinden Türkiye'nin de pay almasını bekliyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin müteahhitlik, iş gücü ve tecrübe noktasında oldukça ileri durumda bulunduğunu ifade ederek, "Bu know how'ı zaman içerisinde yurt dışına aktaracağız. Türk müteahhitlik sektörü buradan da ciddi anlamda pay alacaktır." dedi.

Sadece inşaat yaparak değil, mühendislik ve mimarlık anlamında hizmet verilerek de sektörün destekleneceğini kaydeden Kurum, "Hindistan'da konut yapacak ülke sadece Türkiye olmayacak. Türkiye, diğer ülkelerle yarışacak ve bu yarışta her türlü avantajlı... Neticede bu iş yapılacaksa biz de buradan önemli bir pay alırız." diye konuştu.


- "Müteahhitlik anlamında imkanlarımız el verirse sınırsız iş var"


Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de Hindistan'da çok büyük iş potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektör olarak Hindistan'da iş yapmaya olumlu bakıyoruz. Hindistan büyük bir ülke, 1,3 milyar nüfusu var. İhtiyaç çok, imkanları da var. Müteahhitlik anlamında imkanlarımız el verirse sınırsız iş var. 50 milyon konut çok büyük bir rakam. 2022'ye kadar bitirilebilir mi bilmiyoruz. Bu 5 yıl değil, 10 yıl da olsa büyük rakamdır. Bu rakam 200 milyonluk nüfusa denk geliyor. Yani Hindistan'ın 5 yıl içinde konut ihtiyacı olan kişi sayısı Türkiye nüfusunun 2,5 katı seviyesinde. Türkler 10 yıldır Hindistan'da çeşitli alanlarda iş yapıyor ama konut sektörüne yeni gireceğiz. Hindistan nüfusunun 7'de biri için hayat standardı yükselecek. Türkler ülkede metro, boru hatları, yollar ve baraj hatlarıyla ilgileniyorlar. Ayrıca, Ganj nehrinin temizlenmesi gündemlerinde var. Onun için büyük bir bütçe ayırmışlar."


- "Hindistan ile Türkiye'nin iş birliği potansiyeli hayli fazla"


Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu ise dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'ın, istikrarlı ekonomik büyümesiyle dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, en büyük inşaat sektörlerinden birine sahip Hindistan ile Türkiye'nin iş birliği potansiyelinin hayli fazla olduğunu söyledi.

Adını global platformlarda duyuran Türk inşaat sektörünün, bu alandaki başarısını her geçen gün artırarak devam ettirdiğini kaydeden Kuzu, Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında gösterdiği performansın ortada olduğunu vurguladı.

Kuzu, "Yeni pazar arayışındaki sektörümüz önümüzdeki dönemde Hindistan'a büyük yatırımlar yapabilir. Biz de Kuzu Grup olarak fırsatları değerlendirerek Hindistan pazarında iş yapmayı arzu ederiz." ifadelerini kullandı.


- "Sadece inşaat firmalarına değil, yan sektörlere de ciddi potansiyel sağlayacak"


Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, Türkiye'nin, global ölçekte inşaat sektöründe hem altyapı hem de teknoloji bakımından dünya sıralamasında çok önemli bir noktada yer aldığını, Türkiye'nin inşaat sektöründeki başarısının artık tüm dünyanın radarına girdiğini söyledi.

Demir, şunları kaydetti:

"Bunun bir örneğini de Hindistan Başbakanı Modi'nin açıklamalarında görebiliyoruz. Hindistan'ın sanayi ve ticaretine baktığımızda, inşaat geliştirme noktasında çok ciddi eksiklikleri olduğunu söyleyebiliriz. Konut üretimi neredeyse yok denecek kadar az. Ülkenin tamamı çarpık kentleşme üzerine kurulmuş durumda. Türkiye, Hindistan'ın mevcut kültürel dokusunu koruyarak kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütebilecek kabiliyete sahip. Ülkenin çehresi, Türk inşaat firmalarının değişim ve dönüşümde edindiği tecrübesiyle yeniden şekillenebilir. Şimdilik iki lider arasında konuşmadan ibaret olan bu atılım hayata geçerse, Hindistan'ın 2022 yılında hayata geçirmek istediği 50 milyon konut, sadece inşaat firmalarına değil, aynı zamanda inşaat sektörünün içerisinde yer alan yan sektörlere de ciddi iş potansiyeli sağlayacaktır."

Bu devasa proje için iki ülke arasındaki büyükelçiler ve STK'ların elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Demir, iki ülke arasındaki olası bir anlaşmanın, ekonomideki diğer iş birliklerinin de önünü açacağını vurguladı.


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