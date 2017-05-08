SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
GAÜN'de coşkulu Türkmen Gecesi konseri
09.05.2017 12:58:07

GAÜN'de coşkulu Türkmen Gecesi konseri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen Türkmen Gecesi'nde Mehmet Özbek'in Türkmen Türkülerini seslendirerek, öğrencilere coşkulu bir gece yaşattı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen Türkmen Gecesi'nde Mehmet Özbek'in Türkmen Türkülerini seslendirerek, öğrencilere coşkulu bir gece yaşattı.

Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri İstiklal Marşı ve Türkmeneli Marşının okunmasıyla başladı. Ardından, Suriye-Türkmen Sanatçısı, Şair, Yazar Adil Şan sahne aldı. Sanatçı Mehmet Özbek'in kendi bestelerinin seslendirildiği gecede Kerkük türkülerine katılımcılar da eşlik etti. Kerkük Türkmenlerinin müzik ve kültürünün konu edildiği konserde, Mum Kimin Yanan Kerkük, Altın Hızma Mülayim, Bu Dağda Dolanırsan gibi eserler seslendirildi.

"Türkiye ve Türkmen varlığı bugünün meselesi değil"

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Türkmeneli Marşı'nda 'Biz Müslümanız' ibaresi geçtiğini belirterek, Müslüman'ın aynı zamanda sadece kendisine değil mazlum ve mağdur olan herkese el uzatarak, dinine, diline, ırkına, meşrep ve mezhebine bakmadığını söyledi. Prof. Dr. Gür, "Bu coğrafyadaki Türkiye ve Türkmen varlığı, bugünün değil, bin yılların meselesi. Orada olan Türkmen kardeşlerimiz yıllarca dimdik ayakta kaldı. Nice azınlıklar Birleşmiş Milletler tarafından çok abartılı bir şekilde büyüteçle gösterilirken Türkmenler maalesef orada yok sayıldı. Eğer Türkiye el uzatmazsa onların sesini duyacak kimse yoktu. Bizim dünyamızda dil, din, gönül birliği hiç fark etmez mazlum ve mağdursa gönül ve toy birliğimizde varsa o kardeşlerimize el uzatmaktan çekinmiyoruz" dedi.

"Hep mazlumun yanında olduk"

GAÜN Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ise, "Bugüne kadar Altaylardan Kafkasya'dan, en son Kazakistan'dan Yesi Topluluğu olmak üzere birçok topluluğu getirdik. Bugün de yanı başımızda dramların yaşandığı Irak'tan ve Suriye'den sanatçılarımızı getirerek onlarla ne kadar benzer olduğumuzu, nasıl aynı duyguları, ezgileri paylaştığını buradaki insanlarımıza göstermek, anlatmak istedik. Onlara da Türkiye'de kendilerini seven insanların olduğunu, gönül bağı olduğunu göstermek arzusuyla bu etkinliği düzenledik" ifadelerini kullandı.

GAÜN Türkmenlerin namına bayrak kaldırdı

Türkmeneli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muzaffer Arslan ise konuşmasında, "Bugün Gaziantep Üniversitesi Türkmenlerin namına burada bir bayrak kaldırmıştır. Onun için sizler sahip olduğunuz müddetçe bizler orada mücadelemizi sürdürdüğümüz müddetçe hiç kimse Türkmen toprağına daha doğrusu Türk toprağına göz dikemez. Türkiye güçlendikçe biz de güçleneceğiz. Şu anda Türkiye'de de bu davanın sahiplenildiğini görüyoruz, hissediyoruz. Onun için bizler çok umutla ve ümit doluyuz. Bundan sonra Türkiye ile birlikte o topraklarda haklarımızı arayacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Ali Taşdoğan ise konuşmasında, topluluk olarak yapılan bu etkinliklerle milli varlığımızın ve birliğimizin daha da sağlamlaşması yolunda önemli adımlar atıldığını kanıtladığını çalışmalarını istek ve inançla sürdürdüğünü söyledi.
    YORUM YAZ
Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaştı
Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaştı
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), milli takım teknik direktörlüğüne Dick Advocaat'ın getirileceğini açıkladı.
09.05.2017 12:32:06
Anadolu'ya ait eser ABD'de bulundu!
Anadolu'ya ait eser ABD'de bulundu!
ABD'nin New York kentinde Anadolu'ya ait tarihi eserlerin bir sanat fuarında satışa sunulduğu ortaya çıktı.
09.05.2017 12:30:13
Kardemir Karabükspor Osmanlıspor'u tek golle geçti
Kardemir Karabükspor Osmanlıspor'u tek golle geçti
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
09.05.2017 00:06:06
26 adrese uyuşturucu baskını
26 adrese uyuşturucu baskını
Erzurum’da polis tarafından 26 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
08.05.2017 23:55:54
Okul servisleri çarpıştı: 4 yaralı
Okul servisleri çarpıştı: 4 yaralı
Düzce'de iki okul servisinin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.
08.05.2017 23:22:27
Akhisar Belediyespor'dan Gaziantepspor'a gol yağmuru
Akhisar Belediyespor'dan Gaziantepspor'a gol yağmuru
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti.
08.05.2017 22:56:36
HDP’li Konca hakkında yakalama kararı
HDP’li Konca hakkında yakalama kararı
HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın tahliye edilmesine yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
08.05.2017 22:41:31
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Topbaş'ın damadı Kavurmacı için yeniden tutuklama talebi!
Topbaş'ın damadı Kavurmacı için yeniden tutuklama talebi!
'TSK’da 'FETÖ' seferberliği'
'TSK’da 'FETÖ' seferberliği'
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
'Bugünün “Reis'ten çok Reisçi”leri, darbe başarılı olsaydı “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklardı'
'Bugünün “Reis'ten çok Reisçi”leri, darbe başarılı olsaydı “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklardı'
CHP'li Bekaroğlu: Herkesle ittifaka açık olmalıyız
CHP'li Bekaroğlu: Herkesle ittifaka açık olmalıyız
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları