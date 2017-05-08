09.05.2017 12:58:07

GAÜN'de coşkulu Türkmen Gecesi konseri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen Türkmen Gecesi'nde Mehmet Özbek'in Türkmen Türkülerini seslendirerek, öğrencilere coşkulu bir gece yaşattı.

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen Türkmen Gecesi'nde Mehmet Özbek'in Türkmen Türkülerini seslendirerek, öğrencilere coşkulu bir gece yaşattı.Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri İstiklal Marşı ve Türkmeneli Marşının okunmasıyla başladı. Ardından, Suriye-Türkmen Sanatçısı, Şair, Yazar Adil Şan sahne aldı. Sanatçı Mehmet Özbek'in kendi bestelerinin seslendirildiği gecede Kerkük türkülerine katılımcılar da eşlik etti. Kerkük Türkmenlerinin müzik ve kültürünün konu edildiği konserde, Mum Kimin Yanan Kerkük, Altın Hızma Mülayim, Bu Dağda Dolanırsan gibi eserler seslendirildi."Türkiye ve Türkmen varlığı bugünün meselesi değil"Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Türkmeneli Marşı'nda 'Biz Müslümanız' ibaresi geçtiğini belirterek, Müslüman'ın aynı zamanda sadece kendisine değil mazlum ve mağdur olan herkese el uzatarak, dinine, diline, ırkına, meşrep ve mezhebine bakmadığını söyledi. Prof. Dr. Gür, "Bu coğrafyadaki Türkiye ve Türkmen varlığı, bugünün değil, bin yılların meselesi. Orada olan Türkmen kardeşlerimiz yıllarca dimdik ayakta kaldı. Nice azınlıklar Birleşmiş Milletler tarafından çok abartılı bir şekilde büyüteçle gösterilirken Türkmenler maalesef orada yok sayıldı. Eğer Türkiye el uzatmazsa onların sesini duyacak kimse yoktu. Bizim dünyamızda dil, din, gönül birliği hiç fark etmez mazlum ve mağdursa gönül ve toy birliğimizde varsa o kardeşlerimize el uzatmaktan çekinmiyoruz" dedi."Hep mazlumun yanında olduk"GAÜN Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ise, "Bugüne kadar Altaylardan Kafkasya'dan, en son Kazakistan'dan Yesi Topluluğu olmak üzere birçok topluluğu getirdik. Bugün de yanı başımızda dramların yaşandığı Irak'tan ve Suriye'den sanatçılarımızı getirerek onlarla ne kadar benzer olduğumuzu, nasıl aynı duyguları, ezgileri paylaştığını buradaki insanlarımıza göstermek, anlatmak istedik. Onlara da Türkiye'de kendilerini seven insanların olduğunu, gönül bağı olduğunu göstermek arzusuyla bu etkinliği düzenledik" ifadelerini kullandı.GAÜN Türkmenlerin namına bayrak kaldırdıTürkmeneli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muzaffer Arslan ise konuşmasında, "Bugün Gaziantep Üniversitesi Türkmenlerin namına burada bir bayrak kaldırmıştır. Onun için sizler sahip olduğunuz müddetçe bizler orada mücadelemizi sürdürdüğümüz müddetçe hiç kimse Türkmen toprağına daha doğrusu Türk toprağına göz dikemez. Türkiye güçlendikçe biz de güçleneceğiz. Şu anda Türkiye'de de bu davanın sahiplenildiğini görüyoruz, hissediyoruz. Onun için bizler çok umutla ve ümit doluyuz. Bundan sonra Türkiye ile birlikte o topraklarda haklarımızı arayacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Ali Taşdoğan ise konuşmasında, topluluk olarak yapılan bu etkinliklerle milli varlığımızın ve birliğimizin daha da sağlamlaşması yolunda önemli adımlar atıldığını kanıtladığını çalışmalarını istek ve inançla sürdürdüğünü söyledi.