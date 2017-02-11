11.02.2017 09:50:51

Gastronomi şampiyonları başarılarının sevincini yaşıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen 15.Uluslar arası Mutfak Günleri organizasyonunda yer alan Gastronomi Festivali'nden şampiyonluk kupası ve onlarca madalya ile dönmenin sevincini yaşıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen 15.Uluslar arası Mutfak Günleri organizasyonunda yer alan Gastronomi Festivali'nden şampiyonluk kupası ve onlarca madalya ile dönmenin sevincini yaşıyor.Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ile bir araya geldi. Madalyalı öğrencileri büyük bir memnuniyetle karşılayan Kaymakam Namık Kemal Nazlı, yarışmaya katılan her öğrenciyle ayrı ayrı sohbet ederek öğrencilerin yarışmaya ait izlenimlerini dinledi.Kaymakam Nazlı imkansızlıklar içerisinde elde edilen başarıların son derece anlamlı olduğunu da belirterek, öğrencilerin güç koşullarda yarışmaya hazırlanıp, zorluklarla yarışmaya katılması ve İstanbul'dan şampiyonlukla dönmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.Cunda MTAL öğrencilerinin başarılarının devamını dileyen Kaymakam Nazlı, bu tür yarışmaların öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli virajlar olduğuna işaret ederek, en kısa sürede okulu ziyaret edeceğini ve öğrencilerin yaptıkları yiyeceklerin tadına bakmak istediğini de esprili bir şekilde sözlerine ekledi.Okul Müdürü Sadettin Sagit ile okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü Mutfak Dalı Şefi Öğretmen Hatice Ağa Hatice Ağa da öğrencileriyle gurur duyduklarını ve uluslararası okulların öğrencilerinin de katıldığı böylesi bir yarışmadan şampiyonluk kupasıyla dönerek amaçlarına ulaştıklarını ifade etti.