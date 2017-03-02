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Gaspçıların yerde sürüklendiği vatandaş dehşet anları anlattı
02.03.2017 23:45:41

Gaspçıların yerde sürüklendiği vatandaş dehşet anları anlattı

Esenyurt'ta gaspçılara direnirken yaklaşık 100 metre arabayla sürüklenen Ercan Subak yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Gaspçıların son sürat seyir halinde bulunan araçtan kendisini attıklarını aktaran Subak, 'Hem hayatıma kast ettiler hem de paramı aldılar' dedi.

Esenyurt'ta gaspçılara direnirken yaklaşık 100 metre arabayla sürüklenen Ercan Subak yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Gaspçıların son sürat seyir halinde bulunan araçtan kendisini attıklarını aktaran Subak, "Hem hayatıma kast ettiler hem de paramı aldılar" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta dün meydana gelen olayda Ali Subak ile oğlu Ercan Subak tapu dairesi çıkışında kendilerini takip eden gaspçıların saldırısına uğramıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gaspa engel olmaya çalışan Ercan Subak gaspçılar tarafından yaklaşık 100 metre araçla sürüklenmişti.

Olayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan Ercan Subak ile babası Ercan Subak yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

Gaspçıların yakalanmasını isteyen baba Ali Subak, "Dün saat 15:30 civarında tapu müdürlüğü civarında işlerimizi hallettikten sonra bankaya geldik. Biz paramızı alırken 128 Bin lirayı siyah bir poşetin içinde karton çantaya koydum. Oğlumla birlikte bankadan çıktım. 150 metre mesafede bulunan aracımıza doğru giderken arkamızdan bizi takip mi etmişler. Kamerada her şey görünüyor. Banka'da ya da tapu dairesinde adamları var ise bizi oradan itibaren takip etmişler. Oğlum ile birlikte araca doğru giderken çanta benim kolumda idi. Tam aracımıza yaklaşırken arabamızın önüne başka bir araç park etmişti. Bizim o an çıkma imkanımız olmasın diye. Planlı olarak gelmişlerdi oraya. Beyaz bir araç aracın önüne doğru park etmişti. Biz oradan geçerken 1-2 metre mesafede bir adam benim çantamı kaptı. Alır almaz hemen arabaya girdi. Arabaya biner binmez araç hareket etmeye başladı. İçerisinde para olan çantayı alırken beni yere düşürdü. O esnada benim oğlum arabaya binmeye çalıştı çantayı almak için. O esnada araba hızlanmaya başladı. 70 metre kadar oğlumu sürüklediler. Araba hızlandıktan sonra oğlumu tekmeleyerek aşağıya attılar. O an arabayı kullanan şoför bunu hemen dışarı atın dedi. Ben can havliyle bağırmaya başladım. Bir yandan yardım edin diye bağırdım bir yandan da oğluma 'Bırak bırak, seni öldürecekler. Sen yakalayamazsın' diye bağırdım. Sonra oğlumun yanına gittiğimde ağzı burnu kan içerisinde idi. Ellerinde ve dizinde darp var. Hem oğlumu darp ettiler, hem de paramızı aldılar. Ben devletimden ve güvenlik güçlerinden bunların bir an evvel yakalanmasını istiyorum. Paramın geri iade edilmesini istiyorum. Bu para 3 çocuğumla birlikte 10 yıllık birikimimizdi" dedi.

Tapu dairesinden itibaren bizi takibe aldıklarını ifade eden Ercan Subak, "Biz tapudaki işlemlerimizi bitirdikten sonra bankaya kadar bizi takip ettiler. Takip olmadan, bir şey bilmeden kimse bilemez" şeklinde konuştu.

Bunların tapu ya da bankadaki birileriyle çalışmadan bu işi yapamayacaklarını belirten Subak, "Biz bankadan çıktığımız zaman arabamıza doğru yürüdük. Arabamıza kısa mesafe kala beyaz bir araç arabamızın önüne park ederek bize tuzak kuruyor. Bizim arkamız dönükken babamda olan parayı alıp arabaya bindi. Babam o esnada çantayı alanı ayağından yakaladı. Ben zapt edemedim. Arabanın arka kapısı açıktı. Ben hemen arabaya atladım. Adamı yakaladım ama araç içerisinde şoförle birlikte 4 kişi vardı. Arabayı kullanan şoför 'Atın bunu dışarıya' deyince beni o süratle dışarıya attılar. O anlar zaten görüntülerde mevcut. Benim hem hayatıma kast ettiler hem de paramı aldılar. Biz 3 kardeş beraber inşaatlarda çalışıyoruz. O para tek bir ailenin değil, 3 ailenin parası. 15-20 kişi o paraya bakıyor. Ben gerekirse Valiliğe de giderim. İnşallah bulurlar. Canıma kast ettiler. O esnada arkadan gelen başka bir araba da beni ezebilirdi. Adamlarda silah da vardı. Bana silah da sıkabilirlerdi" diye konuştu.
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