22.02.2017 14:39:28

Gaspçıların dövdüğü annenin ardından kızı da hayatını kaybetti

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir süre önce meydana gelen olayda, evlerine giren gaspçılar tarafından darp edilerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir süre yaşam mücadelesi veren anne Ülfet Şenkaya'nın ardından, kızı Nilüfer Şenkaya da hayatını kaybetti.

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Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir süre önce meydana gelen olayda, evlerine giren gaspçılar tarafından darp edilerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir süre yaşam mücadelesi veren anne Ülfet Şenkaya'nın ardından, kızı Nilüfer Şenkaya da hayatını kaybetti.Olay Aralık ayının sonunda İnönü ilçesinde yaşanmıştı. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ikametlerinde anne ve kız, hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. İddialara göre; daha önce de kendilerini gasp ettikleri iddia edilen Ayhan Şenbel (29) ve İsa Taştan (31), anne ve kızının bulunduğu ikamete girerek para almaya çalışmı, olayın tartışmaya dönüşmesiyle gaspçılar anne ve kızını darp ederek ağır yaralamışlardı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren anne ve kızdan, 86 yaşındaki anne Ülfet Şenkaya olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Emekli öğretmen olan 64 yaşındaki kızı Nilüfer Şenkaya da, dün hayatını kaybetti. Bugün İnönü ilçesinde bulunan Çarşı Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınan Nilüfer Şenkaya, Yenice Mahallesi mezarlığında annesinin yanına defnedildi."Kardeşimin ödülü bu mu olmalıydı?"Cenaze namazı öncesi Nilüfer Şenkaya'nın yakınları sinir krizi geçirken, kendisi gibi öğretmen olan ablası 66 yaşındaki Gülfer Çetiner, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Acılı abla, "Kadınların yalnız yaşayabileceğini artık söylesinler. Bunların affedilmesini istemiyorum ben. Başka Nilüferler gitmesin, başka İnönülerde yaşanmasın bu olaylar. İnönümüz tertemizdi, pırıl pırıldı. Neden kirlendi? Aileleri de, anne ve babaları da cezalandırılsın. Çocuklarına terbiye veremiyorlar. Neden çocuklarını takip etmiyorlar? Benim kardeşim doktorundan mühendisine kadar birçok insan yetiştirdi. Ödülü bu mu olmalıydı?" dedi.Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde, evden 60 lira aldıklarını, bununla berberde tıraş olduklarını, kalan parayla da kendilerine bira ve şarap alıp içtiklerini söylemişlerdi. Cinsel taciz, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucudan 11 suç kaydı bulunan Ayhan Şenbel ile yaralama olaylarından 2 suç kaydı bulunan İsa Taştan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.