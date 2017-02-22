22.02.2017 14:46:28

Gasp ettiği araçla köfteciye dalan katil zanlısı tutuklandı

Bursa'da, cinayet suçundan arandığı gün, sürücüsünü yaralayıp gasp ettiği araç ile köfteci dükkanına dalan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bursa'da, cinayet suçundan arandığı gün, sürücüsünü yaralayıp gasp ettiği araç ile köfteci dükkanına dalan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, fabrika işçisi olan Gürbüz Kömür'ün ölümüne, Yusuf Ay'ın ise yaralanmasına sebep olduktan sonra polisten kaçarken araçla 'Köfteci Yusuf' isimli iş yerine giren Okan A., 2 gündür hastanede tedavi altında bulunuyordu. Bugün Cinayet Büro ekipleri tarafından Fomara'daki emniyet binasından adliyeye sevk edilen Okan A.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.