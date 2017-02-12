12.02.2017 14:43:50

Gasp çetesi Başakşehir'de girdikleri markette yakalandı

Avrupa yakasında birçok markete girerek gasp yapan çete, Başakşehir'de girdikleri bir markette polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

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Avrupa yakasında birçok markete girerek gasp yapan çete, Başakşehir'de girdikleri bir markette polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, çok sayıda gasp olayına karışan ve polis ekipleri tarafından aranan gasp çetesi Başakşehir'de bir markete girdi. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu S.C. ve Ö.C. isimli iki şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Gaspçıları sorguya alan ve araştırmalarını derinleştiren polis, gaspçıların kiralık araç kullandığını tespit etti. İki faklı kiralık araç kullanarak gasp yaptıkları anlaşılan şahısların ifadeleri doğrultusunda ve araçları kiraladıkları oto kiralama şirketinde yapılan araştırmaların ardından çetenin diğer üyeleri N.Ç. ve M.G. de yakalandı. Çetenin gasp başta olmak üzere hırsızlık ve uyuşturucu gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Kullandıkları silahları ve kıyafetleri çalılıklar arasında sakladıklarını belirten zanlılar, silah ve kıyafetlerini sakladıkları yeri de polise gösterdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.C., Ö.C., N.Ç. ve M.G. adliyeye sevk edildi.Çetenin gasp yaptığı o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kapüşonlu yelek giyen iki şahıs markete giriyor. Daha sonra şahıslar markette müşteri gibi dolaşmaya başlıyor. Ellerine bir tane ürün alan şahıslar alışveriş yapacakmış gibi kasaya geliyor. Kasada kimsenin olmadığı sırada kasiyeri tehdit eden şahıslar, kasadaki paraları almaya çalışıyor. Kasayı açmayı başaramayan şahıslar kasayı yerinden söküyor. Başka marketlerde de kameralara takılan şahısların aynı yöntemle kasadaki paraları aldıkları görülüyor.