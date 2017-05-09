10.05.2017 11:45:40

Garanti'den Çinli Sinosure ile iş birliği

Garanti Bankası, Çinli ihracat ve kredi sigorta kurumu Sinosure ile iş birliği anlaşması yaptı

Garanti Bankası, Çinli ihracat ve kredi sigorta kurumu Sinosure ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Banka açıklamasına göre, Garanti Bankası anlaşmayla, müşterilerinin Çin'den yapacağı makine ekipman ithalatlarının ve Çinli firmaların Türkiye'de üstlendiği projelerin finansmanında Sinosure ile iş birliği yapacak. Banka böylece müşterilerine, enerji, makine, inşaat, lojistik ve altyapı gibi birçok alanda 15 yıla kadar orta ve uzun vadeli finansman olanağı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer veren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili Gökhan Erün, "Çin Eximbank'la gerçekleştirdiğimiz kredi anlaşmasının ardından imzaladığımız bu anlaşmayla Çin'deki iş birliklerimize bir yenisini ekledik. Garanti Bankası, güçlü muhabir bankacılık ağı, deneyimli ekibi ve iş yaratma kabiliyetindeki başarısıyla, uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye'de çalışmak istediği ilk banka olmaya devam ediyor. Çin işlemlerindeki uzmanlığımız sayesinde, Çinli finans ve sigorta kurumlarının da iş birliği yapmayı öncelikle tercih ettiği bankayız. Müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmak için Çin'le yakın iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.