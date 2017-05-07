07.05.2017 17:55:18

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Kardemir Karabükspor Galatasaray'ı 66-65 mağlup etmeyi başardı.

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Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Kardemir Karabükspor Galatasaray'ı 66-65 mağlup etmeyi başardı.Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 22. ve son hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor, sahasında Galatasaray'ı bir sayı farkla 66-65 yendi.Karabük Kapalı Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15 önde tamamlayan konuk ekip, ilk yarı sonunda soyunma odasına 35-32 önde gitti.Kıran kırana geçen müsabakada mücadeleyi bırakmayan ev sahibi ekip üçüncü periyotta 48-48 eşitliği sağlamayı başardı. Maçın son saniyesine kadar denk giden karşılaşmadan ev sahibi ekip, sahadan 66-65 üstün ayrıldı.Bu skorla Kardemir Karabükspor, 2016-2017 sezonunu Beşiktaş RMK Marine ve Elig Avukat Bürosu Engelli Yıldızlar Spor Kulübü'nün ardından ligi üçüncü tamamladı.Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yöneticilerin yanı sıra Teknik Direktör Zoran Barisic ile futbolcularda müsabakayı izleyerek, basketbol takımını yalnız bırakmadı.Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ferudun Tankut, Avrupa kupalarında kendilerine yönelik yapılan ayak oyunlarının ardından, sahalarında Galatasaray'ı yenmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.Bedensel Engelli Basketbol takımı hocası Can Aksu ise, Fransa'da bir hafta önce finali kaçırdıklarını söyleyerek, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Play-off açısından ligi üçüncü bitirdik. Başkanımız bizi desteklediği için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.