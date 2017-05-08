09.05.2017 11:38:54

Garanti Bankası'nın 'Geleceği Yazıyorum' atölyeleri sürüyor

Banka, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde aynı anda düzenlediği 'Geleceği Yazıyorum' kodlama atölyeleriyle yaklaşık 200 çocuğu kodlama, yaratıcı düşünme ve robotik ile tanıştırdı

Garanti Bankası, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde aynı anda düzenlediği "Geleceği Yazıyorum" kodlama atölyeleriyle yaklaşık 200 çocuğu kodlama, yaratıcı düşünme ve robotik ile tanıştırdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası'nın, çocuklara teknoloji ve yaratıcılık kültürünü aşılamak, 21. yüzyılın becerilerini kazandırmak amacıyla başlattığı "Geleceği Yazıyorum" kodlama ve robotik atölyeleri devam ediyor.

Garanti Bankası, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirdiği kodlama atölyeleriyle aynı anda 200'e yakın çocuğu kodlamanın zevkli ve yaratıcı dünyasıyla buluşturdu. 8 ila 13 yaş arası çocukların katıldığı atölyeler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Şanlıurfa, Ordu-Giresun ve Elazığ'da düzenlendi.

Geleceğin okuryazarlığı konumunda olan kodlama, gelecek dönemin tüm mesleklerinde ihtiyaç duyulan bir bilgi olarak nitelendiriliyor. Garanti, bugünün öne çıkan yaratıcı düşünme, yeni fikirler bulma, liderlik, sorumluluk, sosyal öğrenme yolları ve iş birlikçi çalışma becerilerini kapsayan atölyelerle, çocuklara kodlama mantığını öğretmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, Bahçeşehir Koleji'nin eğitim desteği ile düzenlenen "Geleceği Yazıyorum" kodlama atölyesine katılan çocuklara, önce Scratch yazılım geliştirme platformu ve programlama dili öğretildi. Ardından temel robotik ve mekanizmalar eğitimiyle çocuklardan LEGO'nun WeDo 2.0 setinden yararlanarak birer Milo araç yapmaları ve bunu çalıştıracak kod yazmaları istendi.

Eğitimin ikinci bölümünde çocuklara "Tasarım Odaklı Düşünme Sunumu ve Proje Geliştirme" yaklaşımı anlatıldı. Gruplar halinde çalışan çocukların proje sunumlarıyla atölye çalışması tamamlandı.

Çocuklar atölye çalışmalarına büyük bir ilgi ve heyecanla katılım gösterirken, aynı anda aileler için de akademisyenler tarafından "dijital çağda çocuk yetiştirmek" ve "aile içi iletişim" temalı interaktif sınıf eğitimleri verildi.





- "Hedefimiz, yeni neslin vizyoner ve yaratıcı bir geleceğe yol almasına katkı sağlamak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, Garanti Bankası olarak her zaman öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim, bankamızın topluma değer yaratma anlayışı çerçevesinde uzun yıllardır en fazla önem verdiği ve katkı sağladığı alanların başında geliyor. Bu kapsamda, yeni nesillere 21. yüzyıl yetenek ve becerilerini kazandırmayı hedefleyen faaliyetlere de destek veriyoruz. Teknolojinin içine doğan Z kuşağının erken yaşlardan itibaren programlama dilinin temel prensiplerini öğrenmesi ve 'tasarım odaklı düşünme' becerisi kazanması, donanımlı nesiller yetişmesi açısından büyük önem taşıyor."

Başer, geçen yıl farklı şehirlerde adım adım başladıkları "Geleceği Yazıyorum" kodlama atölyelerini, bu sefer İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Şanlıurfa, Ordu-Giresun ve Elazığ'da aynı anda gerçekleştirerek önemli bir aşamaya taşıdıklarını bildirdi.

Çocukların geleceğe hazırlanmasına katkıda bulundukları için son derece mutlu olduklarını belirten Başer, "Bu çalışmaların öncesinde ve sonrasında, katılımcı ailelerden aldığımız görüşlerle yaptığımız ölçümlemeler, kalıcı bir değer yaratmak adına gelecek için bize yol gösteriyor. Hedefimiz, yeni neslin derinlemesine eğitimlerle kodlama bilgisini içselleştirerek, vizyoner ve yaratıcı bir geleceğe yol almasına katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.



