10.05.2017 13:12:07

Garanti Bankası'ndan Anneler Günü'ne özel fırsatlar

Banka, annesine seçtiği hediyeyi Garanti kredi kartlarıyla ödemeyi tercih edenlere bonus, ekstra uçuş mili ve özel indirimler sunacak

Garanti Bankası, Anneler Günü'ne özel ödemelerini kredi kartıyla yapan müşterilerine özel fırsatlar sunacak.

Banka açıklamasına göre, annesine seçtiği hediyeyi Garanti kredi kartlarıyla ödemeyi tercih edenleri bol bol bonus, ekstra uçuş mili ve özel indirimler bekliyor. Anneler Günü kampanyası kapsamında 11-14 Mayıs'ta Bonus üyesi iş yerlerinden yapılacak her 100 lira ve üzeri giyim ve kozmetik alışverişine 10 lira, toplamda 20 lira bonus hediye edilecek.

Kart sahipleri kampanyaya ilk harcamalarından önce "ANNE" yazıp 3340'a SMS atarak veya BonusFlaş'tan "Hemen Katıl" butonunu tıklayarak katılabilecek.

Bonus kart sahipleri, yine belirlenen tarihler arasında Garanti POS'ları üzerinden tek seferde yapacakları 100 lira ve üzeri ilk restoran ve çiçek harcamalarına da 10 lira bonus, toplamda 20 lira bonus kazanabilecek.

Miles&Smiles kredi kartı sahipleri de yapacakları ilk 200 lira ve üzeri giyim, kozmetik, kuyum veya çiçek harcamalarında BonusFlaş'a özel ekstra 500 mil kazanacak. Kampanyadan kazanılan miller, 16 Mayıs itibarıyla müşterilerin hesabına eklenecek.

American Express Card sahipleri ise 31 Mayıs'a kadar yapacakları toplam bin liralık giyim, kozmetik, aksesuar, elektronik, kuyum veya çiçek harcamalarında 100 lira indirim elde edecek.