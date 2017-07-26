26.07.2017 19:55:09

Gani Lawal, Karesi Spor'da

Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karesi Spor Basketbol, Nijerya asıllı Amerikalı pivot Gani Lawal'ı kadrosuna kattı.



Karesi Spor Basketbol Takımı transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Karesi Spor daha önce de Eskişehir Basket'ten Kerem Gülmez, Bursaspor'dan Şahin Ekmen, İstanbul Beylikdüzü takımından Alican Güney ve Samsun Büyükşehir Belediye Anakent'ten Hazer Avcı, Jerry Smith ve Gökhan Karabıyık ile sözleşme imzalamıştı.



Gani Lawal 2014'te Milano ile İtalya Lig Şampiyonluğu, 2015'te Panathinaikos ile Yunanistan Kupası Şampiyonlukları kazandı, 2014-2015'te bir süre Trabzonspor forması da giyen tecrübeli uzun, Karesi Spor'un Jerry Alexander Smith'ten sonraki ikinci yabancı transferi oldu.



1988 doğumlu, 2.06 metre boyundaki Gani Lawal geçen sezona Cantu'da başladı, daha sonra Dinamo Sassari'ye geçti. Sassari'de 22 maça çıkan Lawal 18,0 dakika, 10,3 sayı, 7,0 ribaund, 1,2 blok ortalamaları tutturmuştu. Profesyonel kariyerine 2010-11'de Phoenix Suns'ta başlayan Lawal aynı sezon önce Iowa Energy, daha sonra Stelmet Gora'da oynadı.



Gani Lawal 2014'te Milano ile İtalya Lig Şampiyonluğu, 2015'te Panathinaikos ile Yunanistan Kupası Şampiyonlukları kazandı, 2014-2015'te bir süre Trabzonspor forması da giyen tecrübeli uzun, Karesi Spor'un Jerry Smith'ten sonraki ikinci yabancı transferi oldu.