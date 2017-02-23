23.02.2017 18:50:40

Gamze yoğun bakımdan çıktı

Eskişehir'de bir hafta önce bir binanın üçüncü katından kafasına pencere düşmesi sonucu ağır yaralanan Gamze Kara, tedavi gördüğü hastanedeki yoğun bakım servisinden çıktı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Eskişehir'de bir hafta önce bir binanın üçüncü katından kafasına pencere düşmesi sonucu ağır yaralanan Gamze Kara, tedavi gördüğü hastanedeki yoğun bakım servisinden çıktı.Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta bir binanın üçüncü katındaki pencere, bilinmeyen bir nedenle sokaktan geçmekte olan 22 yaşındaki Gamze Kara'nın kafasına düşmüştü. Genç kız bu sırada, nişanlısı ile temmuz ayında yapmayı planladığı düğünün alışverişini yapıyordu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan genç kızdan bugün sevindirici haber geldi. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Kara'nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakım servisinden çıktığı öğrenildi. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre; halen tedavisi süren genç kızın, kendine geldikten sonra "Bu ihmali yapanlar cezalandırılsın" dediği belirtildi.