24.01.2017 01:54:47

Gambiya’ya kadın başkan yardımcısı

Siyasi krizi geride bırakmaya çalışan Gambiya’da Devlet Başkanlığı Yardımcısı görevine Fatoumata Tambajang Jallow getirildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Devlet başkanlığındaki devir teslim töreninin eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in görevi bırakmayı reddetmesinin ardından siyasi krize dönüştüğü Gambiya'da, Batı Afrika ülkeleri ve BM'nin desteğiyle göreve başlayan yeni seçilen Devlet Başkanı Adama Barrow, Başkan Yardımcılığı görevine eski BM diplomatı Fatoumata Tambajang Jallow'u getirdi.

Ailesiyle birlikte başkent Banjul'daki havalimanında kendisini bekleyen kargo uçağa binerek ülkeyi terk eden eski Devlet Başkanı Jammeh yönetiminin ilk yıllarında Sağlık Bakanı olarak görev yapan Jallow'un yeni hükümette başkan yardımcısı olarak çalışacağını belirten Barrow'un sözcüsü Halifa Sallah, komşu ülke Senegal'de yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı'nın Gambiya'ya yarın dönmeye hazırlandığını, diğer kabine üyelerinin kamuoyuna daha sonra duyurulacağını bildirdi.

BİNLERCE KİŞİ GAMBİYA'YA GERİ DÖNDÜ

Öte yandan, siyasi krizin ardından komşu ülkelere sığınan binlerce Gambiyalı başkent Banjul'u ülkenin kuzeyinden ayıran Gambiya Nehri üzerinden ülkeye dönmeye başladı. Geri dönenlerin ulaşımını sağlayan Banjul Red kuruluşunun temsilcisi Omar Ndow, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar geri dönenlerin sayısının binleri bulduğunu belirterek, "Nehrin öte tarafındaki arkadaşlarımız 10 bin kişinin sırada olduğunu bildiriyorlar, yetişebilmek için bizden gönüllü talep ediyorlar" dedi.

​NELER OLMUŞTU?

Devlet başkanlığı seçiminin ardından ilk başta yenilgisini kabul etmesine rağmen Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesi'ne itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmiş ve görevi yeni seçilen başkana devretmesi gereken 19 Ocak'tan 2 gün önce 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Kriz sonrası kargaşa çıkacağı korkusuyla yaklaşık 45 bin Gambiyalı ülkeyi terk ederken; Senegal ordusunun başını çektiği Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücü 19 Ocak Perşembe akşam saatlerinde Gambiya topraklarına girmişti.

Seçilmiş Başkan Barrow'un Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliği'nde ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmesinin ardından istifa etmeye önceki gün sabah saatlerinde razı olan Jammeh, gece saatlerinde ailesiyle ülkeden ayrılmıştı.

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