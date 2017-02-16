16.02.2017 10:22:53

Gambiya'ya Johnson'dan tam destek

İngiltere, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın İngiliz Milletler Topluluğu'na (Commonwealth) yeniden katılacağını bildirdi.

1 Aralık seçimlerinden sonra Gambiya'nın lideri Yahya Jammeh'i koltuğundan eden başkan Adama Barrow kendisiyle ilgili yüksek beklentileri karşılaması konusunda yoğun bir sürece girdi.

"Yeni Gambiya'ya Hoşgeldiniz" sloganı ile yola çıkan eskiden emlakçı olan Barrow pazartesi günü ülkenin uluslararası ceza mahkemesinden geri çekilme kararını durdurarak rotayı ters çevirdi ve Avrupalı ülkelerle daha iyi ilişkiler kuracağını vaadetti.

Barrow perşembe günü AB'nin uluslararası işbirliği ve kalkınma için komisyon üyesi Neven Mimica'ya verdiği demeçte, 20 yıllık AB ile pek anlaşamayan Jammeh yönetiminin ardından AB'den ülkede yapılacak yenilikler sözü karşılığında 77.8 milyon dolar hibe sözleşmesi imzaladı.

Tesbihi, yanından hiç ayırmadığı Kuran-ı Kerim'i ve asasıile sık sık fotoğraf veren eski lider Jammeh, AB tarafından insan hakları ihlali yaptığı yönünde eleştriliyordu. Jammeh 2015 yılında ülkesini İslam Cumhuriyeti ilan etmişti.

Eşcinsel hakları konusunda AB ile anlaşamayan Jammeh'in yerine gelen Barrow'un ise ilk işi sözkonusu suça karşı olan cezai yaptırımları yumuşatmak oldu.

İNGİLTERE'DEN TAM DESTEK

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, salı günü Gambiya'yı ziyaret ederek "Başkan Barrow Gambiya'yı Commonwealth'e geri götürmeye kararlıdır ve Commonwealth (İngiliz Milletler Topluluğu) Gambiya'yı geri kabul etmeye hazırdır" dedi. Johnson, süreci "hızlandırmak" için mümkün olan her şeyi yapmaya söz verdi

Ziyaret, İngiltere'nin Afrika'ya olan ilk ziyareti oldu ve 1965'te bağımsızlığını kazanmasının ardından Gambiya'yı ziyaret eden ilk İngiliz dışişleri bakanı Johnson oldu.

Gambiya'nın yeni hükümetinin ülkeyi ileriye taşımak istediğini belirten Johnson, "Birleşik Krallık da Gambiya'ya, eğitim, altyapı ve turizmi canlandırma konularında yardımcı olacak. Güzel bir haberim var. Harika olan İngiltere Büyükelçiliğimiz, bir kez daha Yüksek Komiserlik olacak çünkü Gambiya, İngiliz Milletler Topluluğu'na tekrardan katılıyor." dedi.

İngiliz Milletler Topluluğu, birçoğu Britanya İmparatorluğu'nun eski sömürgeleri olan devletlerin oluşturduğu 52 üyeli bir koalisyon.

Gambiya, önceki devlet başkanı Yahya Jammeh döneminde 2013 yılında topluluktan çıkmıştı.

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