15.02.2017 10:37:07

Gambiya, UCM'den ayrılma kararını geri çekti

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gambiya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılma kararını geri çektiğini belirtti.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow, ülkeyi 22 yıl yöneten ancak Aralık 2016'daki seçimi kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmaya direndiği için Endonezya'nın askeri müdahalesi ve uluslararası toplumun baskısı ile sürgüne gönderilen eski Devlet Başkanı Yahya Cammeh'in ülkedeki izlerini teker teker siliyor.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sözcü yardımcısı Farhan Haq, Gambiya'nın UCM'den ayrılma kararını geri çektiğine ilişkin mektubunun geçen cuma günü BM'ye ulaştığını duyurdu.

İktidarı süresince muhaliflerini öldürmek ve işkence etmek ile suçlanan eski Gambiya lideri Jammeh, geçen yıl "özellikle Afrikalılara karşı zulüm ve aşağılayıcı kararlar verdiği, ırkçı tutum sergilediğini" ileri sürerek ülkenin UCM'den ayrıldığını duyurmuştu.

Güney Afrika ve Burundi de Gambiya'nın adımını takip ederek UCM'den ayrılmıştı.

Afrika ülkeleri, soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suç işleyenleri yargılayan UCM'nin uzun süredir özellikle 'Kara Kıta'nın davalarına karşı olumsuz tutum içinde olduğunu öne sürüyordu.

Geçen ay 55 üyeli Afrika Birliği de UCM'nin aşırı derecede Afrikalı liderleri yargılamaya odaklandığını savunarak tüm üyelerinin mahkemeden ayrılması çağrısı yapan bağlayıcılığı olmayan bir stratejiyi kabul etmişti.

Eski Devlet Başkanı Jammeh de sürgün yeri olarak UCM'ye üye olmayan Ekvador Ginesi'ni tercih etmişti.

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞUNA KATILMIŞTI

Diğer taraftan Barrow ile görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada "Birleşik Krallık da Gambiya'ya, eğitim, altyapı ve turizmi canlandırma konularında yardımcı olacak. Güzel bir haberim var. Harika olan İngiltere Büyükelçiliğimiz, bir kez daha Yüksek Komiserlik olacak çünkü Gambiya, İngiliz Milletler Topluluğu'na tekrardan katılıyor" demişti.



Johnson, ülkenin Commonwealth'e dönüşü sürecini de hızlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

​İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth), birçoğu İngiltere'nin eski sömürgeleri olan devletlerin oluşturduğu 52 üyeli bir koalisyon.

Jammeh 2013 yılında Commonwealth'i 'yeni sömürgeci kurum' olarak niteleyip ülkesini topluluktan çıkmıştı.

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