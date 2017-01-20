20.01.2017 21:46:43

Gambiya Devlet Başkanı istifa etmeyi kabul etti

Gambiya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kaybeden Yahya Jammeh, istifa etmeyi kabul etti.

Gambiya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kaybeden Yahya Jammeh'e istifa etmeyi kabul etti.



Reuters'in son dakika olarak duyurduğu habere göre, Jammeh istifa etmeyi kabul etti. Görevi Barrow'a bugün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek ülkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.



Senegal ordu sözcüsü dün akşam saatlerinde, Senegal'in de yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı.



Barrow ise dün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

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