25.01.2017 02:31:32

Gambiya'da OHAL'e son verildi

Eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in ilan ettiği olağanüstü hal yürürlükten kaldırıldı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in ilan ettiği olağanüstü halin (OHAL) yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Gambiya'da parlamento üyeleri, geçen hafta Jammeh tarafından ilan edilen OHAL'i kaldırdı. Ayrıca, eski Devlet Başkanı'nın görev süresinin üç ay daha uzatılması kararı da yürürlükten kaldırıldı.

Aralık'taki devlet başkanlığı seçiminin ardından ilk başta yenilgisini kabul etmesine rağmen Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesi'ne itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.

Jammeh, görevi Gambiya Devlet Başkanlığı'na seçilen Adama Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gerekirken 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

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