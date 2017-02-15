15.02.2017 09:08:29

Galatasaraylı yıldız transfer oldu

Alman futbolcu, 3 yıl için 15 milyon Euro (58 milyon TL) karşılığında Vissel Kobe ile kesin olarak anlaştığını sarı kırmızılı kulübe bildirdi.

Futbol camiası Galatasaray'daki teknik direktör değişikliğine yoğunlaşmışken, sarı kırmızılı kulüpte yaşanan bir başka flaş gelişmeyi Hürriyet açıklıyor: Lukas Podolski, Vissel Kobe'de...

Galatasaray'ın Alman yıldızı, 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren Japon kulübünde forma giyecek. Bir aydır bu transferi gerçekleştirmeye çalışan ve futbolcuyla el sıkışan Vissel Kobe yetkilileri, Galatasaray ile de anlaşmaya vardı. Bu önemli transferin perde arkası ise şöyle...

G.SARAY DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Vissel Kobe daha önce ret cevabı almış olmasına rağmen G.Saray ile kontağını hiç kesmedi. Bu arada Podolski ile görüşmeyi sürdüren Japonlar, 3 yıl için 15 milyon Euro (58 milyon TL) karşılığında anlaşma sağladı. Alman futbolcu bu gelişmeyi 2 hafta önce yönetime iletti. Sarı kırmızılılar Lukas Podolski'den tek bir talepte bulundu:

“Madem Japonya'ya gitmekte kararlısın, o zaman biz de Vissel Kobe ile görüşüp anlaşırız. Ancak senden tek bir isteğimiz var; sezon sonuna kadar kal, ondan sonra git.”

1 Mart'a kadar transfer döneminin açık olduğu Japonya'ya şu anda gitme imkanı olan Lukas Podolski yöneticileri kırmadı ve sezon bitimine kadar kalmayı kabul etti.

RİEKERİNK'E 900 BİN EURO

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink dönemi dün sona erdi. Geçen yıl altyapı için transfer edilen ancak Mustafa Denizli'nin istifası üzerine A takım teknik direktörlüğüne getirilen Riekerink, bugün Florya'ya veda edecek. Galatasaray, bir yıllık 900 bin Euro (yaklaşık 3.5 milyon TL) karşılığında sözleşme yapılan Hollandalı teknik adama bu rakamı ödeyecek, onun dışında ödeme yapılmayacak.

335 GÜNDE 2 KUPA KAZANDI

16 Mart 2016 tarihinde Galatasaray'ın başına geçen Jan Olde Riekerink, 335 günlük görev süresinde 1'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı. Riekerink'li sarı kırmızılılar, 41 maçta 22 galibiyet, 9 beraberlik, 10 yenilgi aldı.

2.5 MİLYONA ALDIK, DAHA AŞAĞISI OLMAZ

Galatasaray yöneticileri, Lukas Podolski'nin bonservisi için 2 milyon Euro teklif eden Vissel Kobe yetkililerine, “Biz Podolski'yi 2015'te Arsenal'den 2.5 milyon Euro'ya satın almıştık. Kendisinden son derece memnunuz. Aldığımızdan daha düşük bir fiyata satmamız mümkün değil” cevabını verdi.

Görüşmeler sonunda 2.7 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde resmi imzalar atılarak Podolski'nin transferi kesinleşecek.

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