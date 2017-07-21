21.07.2017 14:26:11

Galatasaraylı Sinan Gümüş'e büyük teklif!

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenen Galatasaray'da beklenmeyen bir ayrılık gerçekleşiyor.

beINSPORTS'un haberine göre Seria A takımlarından biri olan Sampdoria, Galatasaraylı Sinan Gümüş'e 4.5 milyon Euro teklif sundu.

SİNAN GÜMÜŞ AYRILMAK İSTİYOR

Tudor'la anlaşamayan ve takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Sinan Gümüş, menajerinden takım bulmasını istemişti. Bunun üzerine ilk olarak Portekiz ekibi Benfica'nın genç futbolcuyu istediği iddia edilmişti.

Ancak resmi teklifin başka bir takımdan geldiği ortaya çıktı. Serie A takımlarından Sampdoria'nın, Sinan Gümüş için Galatasaray'a 4.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.