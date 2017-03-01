01.03.2017 22:34:10
Galatasaraylı futbolcu Podolski'ye ödül
Sarı-kırmızılı oyuncu, Galatasaray Üniversitesinin gerçekleştirdiği 'En Ödülleri' yarışmasında başarılı erkek sporcu dalında birinci olduGalatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, Galatasaray Üniversitesinin "En Ödüllleri" adıyla gerçekleştirdiği yarışmada erkek sporcu dalında birinci oldu.
Sarı-kırmızılı oyuncu, üniversite öğrencilerinin katıldığı oylamada Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow, Anadolu Efes oyuncusu Cedi Osman, Galatasaray Odeabank basketbolcusu Sinan Güler ve milli okçu Mete Gazoz'u geride bırakarak en başarılı erkek sporcu ödülünü kazandı.
Podolski, Galatasaray Üniversitesinin Beşiktaş yerleşkesinde gerçekleştirilen törende ödülünü aldı.