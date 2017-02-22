22.02.2017 15:56:55

Galatasaraylı atlet Saffet Elkatmış, Trabzon Yarı Maratonu'nda ikinci oldu

Galatasaray Kulübü atletlerinden Saffet Elkatmış, 00:58:43'lük derecesiyle 37. Trabzon Yarı Maratonu'nda Türkler klasmanında ikinci oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Galatasaray Kulübü atletlerinden Saffet Elkatmış, 00:58:43'lük derecesiyle 37. Trabzon Yarı Maratonu'nda Türkler klasmanında ikinci oldu.Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türkiye'nin en köklü yol yarışları arasında bulunan 37. Trabzon Yarı Maratonu yapıldı. Yarışlarda birincilikleri erkeklerde Paul Kipkemoi Kipkorir, bayanlarda ise Ester Chesang Kakuri aldı.Galatasaray Spor Kulübü adına yarışan sporcumuz Saffet Elkatmış, 00:58:43 saniye derecesi ile Türkler klasmanında ikinci, genel klasmanda ise yedinci oldu."