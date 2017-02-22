22.02.2017 16:15:21

Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'da

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Galatasaray Kulübü de internet sitesinden yapılan açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Açıklamada 'Ayrıcalık değil, tarafsızlık istiyoruz' başlığına yer verilmiş ve hakem hatalarına sert bir dille tepki gösterilmişti.TFF'nin internet sitesinden açıklanan sevk kararları şöyle:"Galatasaray Kulübü'nün 21.02.2017 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in kulübün resmi internet sitesinden yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."