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Galatasaray Tudor'u resmen açıkladı
15.02.2017 18:06:16

Galatasaray Tudor'u resmen açıkladı

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor ile 1.5 yıllığına anlaştığını borsaya bildirdi

Galatasaray, Riekerink'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Karabükspor'un hocası Igor Tudor ile anlaştığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Igor Tudor arasında 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:

2016-2017 sezonu için net 400.000 Euro

2017-2018 sezonu için net 1.000.000 Euro

Buna ek olarak,Teknik Direktöre her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 200.000 Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 100.000 Euro ve 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde net 50.000 Euro prim ödenecektir.

Ayrıca Igor Tudor'un eski kulübü ile olan sözleşmesine istinaden ödenmesi gereken 150.000 Euro fesih bedeli Şirketimiz tarafından Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."


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