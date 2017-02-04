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Galatasaray taraftarından takıma ve Riekerink'e tepki
04.02.2017 22:07:56

Galatasaray taraftarından takıma ve Riekerink'e tepki

Galatasaray taraftarı, Medipol Başakşehir deplasmanında takıma tepki gösterdi. İlk yarının bitmesiyle başlayan protestolar, ikinci yarıda da devam ederken, tribünlerden 'Riekerink istifa' sesleri yükseldi.

Galatasaray taraftarı, Medipol Başakşehir deplasmanında takıma tepki gösterdi. İlk yarının bitmesiyle başlayan protestolar, ikinci yarıda da devam ederken, tribünlerden "Riekerink istifa" sesleri yükseldi.

Medipol Başakşehir deplasmanında, Galatasaray taraftarları futbolculara ve Teknik Direktör Riekerink'e büyük tepki gösterdi. Medipol Başakşehir'in 2-0'ı yakalamasının ardından ilk 45 dakikanın bitiş düdüğünde tepki göstermeye başlayan sarı-kırmızılılar, "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" diyerek takımı protesto etti.

"Riekerink istifa"

İkinci yarının başlamasıyla birlikte, Galatasaray rakip kaleye gitmekte zorlanınca taraftarların da tepkisi devam etti. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise tribünlerin hedefinde Teknik Direktör Riekerink vardı. Galatasaraylı taraftarlar, "Riekerink istifa" diye bağırırken, futbolculara da "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" diyerek tepki gösterdi. Tribünlerin son olarak hedefinde yönetim vardı. Galatasaray taraftarları önce "Yönetim istifa", ardından da "Aciz yönetim istemiyoruz" diye bağırdı.

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