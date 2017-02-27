28.02.2017 08:53:54

Galatasaray şubatta buz tuttu

Galatasaray, şubat ayında oynadığı üç lig maçından 1 puan alırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ise elendi

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Galatasaray, şubat ayında oynadığı üç lig maçından 1 puan alırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ise elendi.Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kötü bir sezon geçiriyor. Sarı-kırmızılar ilk önce Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi, daha sonra da lig yarışının uzağında kaldı.RİEKERİNK GİTTİ, TUDOR GELDİGalatasaray, Şubat ayında kötü bir tablo çizerken, teknik direktör değişikliğine de gitti. Sarı-kırmızılılar, TT Arena'da yaşanan Kayserispor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in yerine Kardemir Karabükspor'un Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor'u getirdi.ŞUBATTA 1 PUAN GELDİAslan, teknik direktör değişikliğine giderken aynı zamanda Şubat ayında oynadığı maçlarda sahadan kötü sonuçlarla ayrıldı. Galatasaray, Şubat ayında 3 lig, 1 kupa maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 yenilerek, kupanın dışında kaldı. Ligde ise Galatasaray, 3 maça çıktı. Aslan, bu maçlarda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelerde bir tek Beşiktaş ile TT Arena'da oynanan karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.Sarı-kırmızılıların Şubat ayında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUMedipol Başakşehir: 2 - Galatasaray: 1SÜPER LİGGalatasaray: 1 - Kayserispor: 2Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1(Oğuzhan Ort / İHA)