03.02.2017 20:37:28

Galatasaray, Selçuk İnan'ı Çin'e teklif etmiş

Galatasaray'ın son dönemdeki performansıyla tepki çeken Selçuk İnan'ı Çin Ligi kulüplerine teklif ettiği ortaya çıktı.

Galatasaraylı yöneticilerin, Burak Yılmaz'ın yakın arkadaşı olan takım kaptanı Selçuk İnan'ı da Çin kulübüne teklif ettikleri ortaya çıktı.

Çinliler'in, sadece Sneijder'la ilgilenip menajeri ile temasa geçtikleri, ancak Hollandalı yıldızın oldukça yüksek bir bedel talep etmesiyle bu transferin askıya alındığı ortaya çıktı.

"TEKLİF BEKLİYORUZ"

Daha önce başkan Dursun Özbek "Çin'den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz" derken, yönetici Levent Nazifoğlu da "Podolski'ye Çin'den teklif var. Sneijder'la da ilgileniyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk konusunda "Şu an için o bölgelere ihtiyacımız yok" yanıtını veren Beijing'li idareciler, son olarak Podolski'yi de transfer etmeyi planlamadıklarını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte hesaplar şaştı.

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