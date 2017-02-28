28.02.2017 19:31:27

Galatasaray Odeabank'ta iki oyuncu kadro dışı

Sarı-kırmızılı takımda Emir Preldzic ile Blake Schilb, performans düşüklüğü gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Odeabank'ta Emir Preldzic ile Blake Schilb kadro dışı kaldı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Blake Schilb ve Emir Preldzic'in, son dönemde gösterdikleri performans düşüklüğü ve yaşadıkları konsantrasyon eksikliği nedeniyle başantrenör Ergin Ataman tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda daha önce de Russ Smith ile Justin Dentmon'ın, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti. Galatasaray, daha sonra bu iki oyuncuyla yollarını ayırmıştı.